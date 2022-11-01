"Порубало осколками": фрагмент російської ракети убив українця, його вагітну дружину і дитину

Фрагмент російської ракети убив українця, його вагітну дружину і дитину/ Суспільне

У селі Федорівка Лозівської громади Харківської області 29 жовтня в результаті вибуху фрагмента російської ракети загинули подружжя з дитиною - 47-річний Олександр, його 35-річна вагітна дружина Юлія і 4-річна дочка Варвара.

За інформацією поліції, чоловік знайшов у полі нерозірваний шматок ракети "С-300", забрав додому і намагався розібрати. Справу кваліфікують як нещасний випадок, пише Суспільне.

Відомо, що родина влітку переїхала до Федорівки із сусіднього Сахновщинського району Харківщини. Оселилася сім'я у вільному будинку, куди після дощу дійти можна тільки пішки.

"На них ніхто не скаржився, чоловік випивав, але не те щоб постійно. Говорили, що він дуже добре техніку ремонтує, мав тимчасові заробітки, підробляв", - зазначив староста Миролюбівського старостинського округу Андрій Немашкало.

Як розповів Немашкало, на одному з полів в селі виявили предмет, схожий на ракету, його повинні були обстежити сапери, але чоловік без дозволу перевіз знахідку додому і намагався розібрати самостійно.

"Десь перед обідом як гримнуло на краю села, ніхто нічого не зрозумів, туди ж не проїдеш, там бруду, ніхто туди і не тикався. Жінку порубало осколками, вона стекла кров'ю, а чоловіка і дитину закинуло на город, в капусту", – розповів односельчанин Богдан.

Раніше 3 жовтня російські окупанти завдали ракетний удар по медичному закладу в Харківській області. Це сталося в Куп'янському районі. Будівля лікарні була майже повністю зруйнована з 1 по 4 поверх.

Також ми повідомляли, що вночі у четвер, 6 жовтня російські окупанти обстріляли Харків і Запоріжжя. Є руйнування. Рятувальники витягують людей з-під завалів.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, російські війська обстріляли Основ'янський район міста. Окупанти потрапили в інфраструктурний об'єкт. Почалася пожежа.

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