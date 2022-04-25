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Били кийком у серце та погрожували зґвалтувати: священик з Херсона розповів про тортури окупантів

25 квітня 2022, 09:52

Сергій Чудинович був викрадений в тимчасово окупованому Херсоні 30 березня. Путінські військові змушували його зізнатися, що він - член територіальної оборони.

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Священнослужитель Сергій Чудинович розповів, як він піддавався тортурам з боку російських окупантів / Фото УНІАН, скріншот

Наприкінці березня російські окупанти викрали прямо в церкві настоятеля храму УПЦ Сергія Чудиновича у тимчасово окупованому Херсоні. Згодом він розповів, що йому довелося пережити.

30 березня представники так званої міліції провели обшуки в церкві, а потім посадили священика в авто і вивезли в невідомому напрямку. Чоловік був у полоні окупантів один день. Після розголосу викрадення в ЗМІ, Чудиновича змусили записати відео, де він заявив, що з нього не знущалися і фізичну силу не застосовували. Насправді ж все виявилося не так.

"Коли мене забрали з церкви, на мене наділи шапку, і я поїхав в машині з окупантами, які були в масках і балаклавах. Потім привезли в приміщення, яке виявилося приміщенням Головного управління Нацполіції в Херсоні. Там зі мною спочатку проводили ввічливу розмову, а потім мене звинуватили в тому, що я член територіальної оборони. Це не так. Далі на мене наділи шапку, зав'язали ніс і шию. І сказали, що я дві години буду думати. Мені не давали пити воду, не пускали в туалет, взяли зразок ДНК і відбитки пальців. Постійно погрожували, що мене чомусь відвезуть в Чорнобаївку, погрожували розправою з сім'єю, якщо я не буду працювати з РФ", — розповів Сергій.

Потім в приміщення, де знаходився чоловік, зайшли невідомі, і почали його катувати.

читайте такожВимагали зізнатися, що він з Азова: у Маріуполі окупанти тиждень катували студента струмом"Заламали руки, сказали, що життя моє закінчилося, і мене будуть розбирати на частини. Перевели в інше приміщення, там почали бити кийком в область серця. Били по ногах, душили, зв'язали руки скотчем ззаду. Замість води дали горілку. Дали в руки кийок помацати руками і сказали, що мене зґвалтують ним. Били, потім почали розстібати штани, роздягли, поставили на коліна, притиснули і сказали, що запхають в мене кийок. Я прощався з життям, молився. Намагалися зґвалтувати", - розповів священнослужитель.

Чудинович зізнався, що йому було страшно, тому він погодився на вимоги окупантів співпрацювати з ними і навіть підписав якийсь документ.

"Мені дуже соромно, що я проявив слабкість, я злякався. Я хочу, щоби всі знали, як вони поводяться з людьми, і що всі відео, де люди кажуть, що їх не катували — неправда", — сказав він.

6 квітня священику вдалося втекти з Херсона на підконтрольну Україні територію. Чудинович відразу ж пішов в поліцію, де розповів про те, що пережив і чому погодився на співпрацю з окупантами.

читайте такожВже є три підвали, де катують українців: Арестович пояснив, чи загрожує Херсонщині доля БучіЯк повідомляв Главред, під Маріуполем після триденних тортур російськими окупантами загинув капітан першого рангу, письменник і журналіст Євген Баль.

Українського письменника-ветерана жорстоко побили. Він не зміг прийти до тями після тортур — його серце зупинилося 2 квітня. До свого 79-річчя він не дожив 6 днів.

Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти упродовж 12 годин ґвалтували матір чотирьох дітей. На жінку в розмові з путінськими солдатами в магазині показав місцевий житель, сказавши, що "вона - бандерівка".

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