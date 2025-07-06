Українців закликали не виходити надвір 7 липня в певні години - причина

7 липня в Україні очікується справжня спека з температурою до +36°C, а в окремих регіонах — грози, зливи та шквали, синоптики звернулись з попередженням.

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Прогноз погоди 7 липня - в яких областях буде гроза та шквали / Фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Яка буде погода 7 липня

Коли та де буде гроза та шквали

Якою буде погода в Києві 7 липня

Погода в Україні в понеділок 7 липня буде дуже спекотною майже по всій території країни, лише в кількох областях очікуються грози та шквали. Через надмірну спеку з 11 до 16 не рекомендується перебування надворі під сонцем. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в дописі у Facebook.

Якою буде погода 7 липня - прогноз погоди в Україні

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що понеділок в Україні буде дуже спекотним — температура повітря підніметься до +30…+33°C, подекуди сягатиме +33…+36°C.

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7 липня у західних регіонах прогнозуються дощі з грозами, подекуди зливи та шквали, які можуть поширитися на Вінницьку та Житомирську області.

На решті території країни збережеться суха, спекотна та сонячна погода.

"З 11 до 16 години не шастайте під сонцем, хоч на городі, хоч по вулиці на асфальті, пектиме. Водичку не забувайте з собою! Спека в Україні побуде поки", - зазначає синоптик.

/ Фото: Наталка Діденко/Facebook

Погода в Києві 7 липня

Крім того, за словами синоптика Наталії Діденко, погода у Києві 7 липня буде сонячно, опадів не очікується. Повітря в Києві прогріється до +33 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у найближчі дні на українців чекає підвищена геомагнітна активність, спричинена сплесками на Сонці. Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, Землю накриє серія слабких магнітних бур, а найпотужніша з них очікується 7 липня. За прогнозами фахівців, магнітна буря рівня G2 вгатить по Україні - коли очікувати найсильнішого удару.

Наталя Птуха розповіла, коли вдарить спека +38 - синоптикиня попередила про небезпечну погоду і назвала дату. За словами синоптика, в країні збережеться нестабільна синоптична ситуація: чергування фронтів і зон високого тиску спричинятимуть зміни температури, вітру та атмосферного тиску.

Червень цього року видався незвично прохолодним, із дощами та низькими температурами. Проте вже в липні синоптики прогнозують кардинальні зміни. Про те, коли аномальна спека накриє Україну розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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