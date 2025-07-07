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Європа на порозі змін: чи зможуть вони обійтись без американської зброї

Руслан Іваненко
7 липня 2025, 01:05
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Європейські країни збільшують оборонні бюджети та розглядають можливості створення власної військової промисловості.
Європа на порозі змін: чи зможуть вони обійтись без американської зброї
Країни ЄС інвестують значні кошти в оборону, намагаючись зменшити залежність від американських технологій та розробок/ Колаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, nato.int

Коротко:

  • Європейські країни планують подвоїти інвестиції в оборону до 14 трильйонів євро
  • Залишається невизначеність щодо заміни американської зброї, зокрема F-35 і Patriot
  • Обговорюють баланс між підтримкою України та розвитком власної оборонної промисловості

Європейські країни планують подвоїти інвестиції в оборону протягом наступного десятиліття, але не впевнені, чи зможуть їхні оборонні підприємства повністю замінити американське озброєння, повідомляє The New York Times.

Очікується, що загальний обсяг фінансування сягне близько 14 трильйонів євро. Однак навіть такі значні інвестиції можуть не допомогти створити якісні альтернативи деяким ключовим видам американської зброї, зокрема винищувачам F-35 від Lockheed Martin та зенітним комплексам Patriot. Крім того, багато систем залежать від американського програмного забезпечення.

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Раніше багато європейських країн уже інвестували в американське озброєння і прагнуть зберегти сумісність нових закупівель. Водночас збільшення оборонних витрат викликає суперечки в деяких країнах, де обговорюють доцільність створення незалежної оборонної промисловості.

Як розповіли європейські чиновники, існують обмеження на частку витрат із європейських фондів, які можна спрямовувати на американське обладнання, зокрема в рамках кредитної лінії ЄС на 150 мільярдів євро. Однак окремі держави можуть самостійно розпоряджатися своїми бюджетами.

Тема оборонних витрат набула особливої актуальності на тлі поступового скорочення підтримки України з боку США.

Директор Центру європейських реформ Чарльз Грант зазначив:

"В Європі існують дві основні школи думки щодо військових витрат. Французькі чиновники вважають, що треба обмежити використання європейських коштів для розвитку власної оборонної промисловості, щоб зменшити залежність від США. Інша думка, яку підтримують країни Північної Європи, Прибалтика та Польща, полягає в тому, що зараз потрібно витрачати кошти на допомогу Україні, діючи менш протекціоністськи. Вони вважають, що ми не можемо бути ідеалістами, а маємо діяти і підтримувати Україну."

Старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel Гунтрам Вольф підкреслив:

"Військова залежність від США викликає занепокоєння. Європі необхідно позбутися технологічної залежності від Америки."

Водночас він визнав, що цей процес займе час і може тривати приблизно п’ять років.

Європа на порозі змін: чи зможуть вони обійтись без американської зброї
НАТО / Інфографіка: Главред

Росія може напасти на НАТО - новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, за 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу треба підготуватися до різних сценаріїв.

Крім того, у НАТО припускають, що країна-окупант Росія може напасти на Естонію за 5-7 років. Проте у Альянсу є план, і глава Кремля Володимир Путін знає, що за такого сценарію блок діятиме рішуче. Запрацює 5-та стаття, а Сполучені Штати сто відсотків прийдуть на допомогу. Про це заявив генеральний секретар колективного блоку безпеки Заходу Марк Рютте.

Також Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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