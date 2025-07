Європа на порозі змін: чи зможуть вони обійтись без американської зброї

Коротко:

Європейські країни планують подвоїти інвестиції в оборону протягом наступного десятиліття, але не впевнені, чи зможуть їхні оборонні підприємства повністю замінити американське озброєння, повідомляє The New York Times.

Очікується, що загальний обсяг фінансування сягне близько 14 трильйонів євро. Однак навіть такі значні інвестиції можуть не допомогти створити якісні альтернативи деяким ключовим видам американської зброї, зокрема винищувачам F-35 від Lockheed Martin та зенітним комплексам Patriot. Крім того, багато систем залежать від американського програмного забезпечення.

Раніше багато європейських країн уже інвестували в американське озброєння і прагнуть зберегти сумісність нових закупівель. Водночас збільшення оборонних витрат викликає суперечки в деяких країнах, де обговорюють доцільність створення незалежної оборонної промисловості.

Як розповіли європейські чиновники, існують обмеження на частку витрат із європейських фондів, які можна спрямовувати на американське обладнання, зокрема в рамках кредитної лінії ЄС на 150 мільярдів євро. Однак окремі держави можуть самостійно розпоряджатися своїми бюджетами.

Тема оборонних витрат набула особливої актуальності на тлі поступового скорочення підтримки України з боку США.

Директор Центру європейських реформ Чарльз Грант зазначив:

Старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel Гунтрам Вольф підкреслив:

"Військова залежність від США викликає занепокоєння. Європі необхідно позбутися технологічної залежності від Америки."

Водночас він визнав, що цей процес займе час і може тривати приблизно п’ять років.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, за 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу треба підготуватися до різних сценаріїв.

Крім того, у НАТО припускають, що країна-окупант Росія може напасти на Естонію за 5-7 років. Проте у Альянсу є план, і глава Кремля Володимир Путін знає, що за такого сценарію блок діятиме рішуче. Запрацює 5-та стаття, а Сполучені Штати сто відсотків прийдуть на допомогу. Про це заявив генеральний секретар колективного блоку безпеки Заходу Марк Рютте.

Також Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

