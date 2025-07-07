Путін може фінансувати війну ще багато років завдяки хитрому плану – Алексашенко

Ексзаступник міністра фінансів РФ описав план Кремля, завдяки якому Росія зможе фінансувати війну ще не один рік.

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Путін може фінансувати війну ще багато років завдяки хитрому плану/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 4 окрема танкова бригада

Основні тези Алексашенка:

Росія витрачає на війну не дуже багато, ця сума для неї стерпна

Путін отримує гроші для фінансування війни, збільшивши податки в РФ

Росія таким чином точно зможе фінансувати війну ще кілька років

У країни-агресорки Росії не завершаться витрати на війну проти України. Росія витрачає на війну не дуже багато, для неї ця сума стерпна.

Таку думку висловив колишній заступник голови Центробанку Росії, ексзаступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що збільшення військових витрат в РФ склало 3 з невеликим відсотки ВВП. І з цієї суми практично половина йде як виплати людям – тим, хто воює проти України, або їхнім сім'ям.

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"З погляду макроекономіки і бюджетної політики зараз прозвучить абсолютно цинічна річ – бюджету все одно: платити гроші тим, хто вбиває, чи платити гроші пенсіонерам", – сказав Алексашенко.

Він зазначив, що бюджет загалом збирає податки з економіки і роздає їх людям.

"Тобто з позиції економіки це виглядає саме так – ми просто вибираємо, кому ці гроші дістаються. Відповідно, на боєприпаси, на все інше – йде, ну, може, трохи більше ніж півтора відсотка ВВП. А далі ми дивимося, за рахунок чого Путін отримує ці гроші. А він отримує їх завдяки тому, що три роки поспіль підвищували податки: у середньому податкове навантаження збільшували приблизно на 0,5% ВВП на рік", – сказав російський опозиційний економіст.

Алексашенко звернув увагу, що в РФ відбулося скорочення витрат на цивільні сектори. Наприклад, цього року завдяки пенсійному законодавству, ухваленому ще 2018 року, в Росії не з'явиться жодного нового пенсіонера за віком.

"Тож, як то кажуть, "з миру по нитці – жебраку сорочка". І, власне кажучи, фінансування військових витрат Путін забезпечує завдяки підвищенню податків, скороченню цивільних витрат і акуратному використанню резервів із Фонду національного добробуту. Чи може він фінансувати війну ще рік, два, три, чотири? У моєму розумінні – може. Якщо він не буде збільшувати інтенсивність війни, що вимагало б зростання витрат, то для російської економіки це, найімовірніше, стерпно. Болівар винесе Путіна і війну", – підсумував економіст.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Алексашенка Главреду про стан економіки РФ:

Коли може завершитися війна РФ проти України – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Путін хоче не територій – у WSJ назвали нову головну мету Путіна у війні. Головною метою Росії станом на зараз може бути не захоплення території України.

Також раніше повідомлялося, що Україна може перемогти у війні з РФ – у Foreign Affairs назвали способи. Перемога України у війні досі залишається досяжною, але це можливо, лише якщо західні країни змінять свій підхід.

Нагадаємо, військовий назвав реальні перспективи закінчення війни. Росія нарощує виробництво дронів та ракет для посилення наступальних можливостей у війні проти України.

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Про персону: Сергій Алексашенко Сергій Алексашенко - російський опозиційний економіст. Колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів РФ. Кандидат економічних наук. З 2013 року живе у США. Виступає з різкою критикою російської влади, особливо після 2014 року. Один зі співзасновників Фонду Бориса Нємцова і член Антивоєнного комітету Росії. У листопаді 2023 року внесений російською владою до списку "іноагентів". Проводить розбори стану російської економіки в контексті війни в Україні та санкцій.

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