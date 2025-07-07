"Скорочення військових витрат" РФ: економіст пояснив заяву Путіна

Володимир Путін має намір продовжувати війну, що видно з останніх подій, вважає Сергій Алексашенко.

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З'явився прогноз термінів продовження війни / Колаж: Главред, скріншот, фото 56 ОМБр

Важливе із заяв Алексашенка:

Дії РФ не свідчать про її мирні наміри

Путін має намір продовжувати війну і далі

Колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко прокоментував заяви диктатора РФ про плани скорочення військових витрат.

"Мені здається, що ці слова Путіна вирвані з контексту. А будь-які слова, вирвані з контексту, або втрачають свій сенс, або набувають нового. Якщо подивитися на документ під назвою "Основні напрямки бюджетної політики", який Мінфін Росії щорічно готує, то можна помітити цікаву закономірність. Коли у 2022 році почалася війна, Мінфін підготував документ на 2023 рік - і в ньому було написано, що у 2023 році військові витрати скоротяться", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт нагадав про те, що потім у РФ уточнили, що витрати скоротяться у 2024-му, а восени минулого року - що у 2025-му.

"І ось тепер, влітку 2025 року, Путін знову каже, що "коли-небудь" витрати на війну скоротяться. Тобто: коли закінчиться війна - тоді вони і можуть скоротитися. Давайте трактувати цю заяву саме так. Це точно не свідчить ні про мирні наміри, ні про готовність Путіна до компромісів, ні тим паче про повернення до кордонів 24 лютого 2022 року чи 1991 року. Нічого подібного", - вважає він.

Водночас співрозмовник зазначає, що Путін має намір продовжувати війну, і як видно з останніх подій - із російських атак на Україну, які стають дедалі суворішими й жорстокішими - абсолютно точно не варто думати, що у РФ закінчилися гроші.

"Усі його розмови про скорочення витрат стосуються майбутнього <...> Але для нього сьогоднішня ціна є прийнятною. Тому все, що він сказав про "скорочення військових витрат", стосується винятково повоєнного часу, і я теж не став би відразу сприймати це за чисту монету", - додав Алексашенко.

Дивіться відео - інтерв'ю Сергія Алексашенка:

Раніше повідомлялося про те, що країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні. Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні.

Нагадаємо, раніше було названо ключову умову переговорів про закінчення війни. Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки повинна отримати Україна.

Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

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Про персону: Сергій Алексашенко Сергій Алексашенко - російський опозиційний економіст. Колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів РФ. Кандидат економічних наук. З 2013 року живе у США. Виступає з різкою критикою російської влади, особливо після 2014 року. Один зі співзасновників Фонду Бориса Нємцова і член Антивоєнного комітету Росії. У листопаді 2023 року внесений російською владою до списку "іноагентів". Проводить розбори стану російської економіки в контексті війни в Україні та санкцій.

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