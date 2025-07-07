Головні умови завершення війни: Лавров озвучив нахабні "хотілки" Кремля

Що відомо:
- Однією з умов має стати відмова Києва від будь-яких претензій до РФ
- Москва вимагає зафіксувати свої вимоги юридично
Росія вимагає, щоб Україна в майбутній мирній угоді закріпила положення про свою так звану "денацифікацію" і "демілітаризацію", заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
Як сказав він в інтерв'ю Magyar Nemzet, однією з умов такої угоди має стати відмова Києва від будь-яких юридичних претензій до Росії, скасування всіх введених проти неї санкцій, а також повернення заморожених російських активів.
Лавров також заявив, що українська влада нібито не представляє інтересів жителів "південного сходу країни", включно з Кримом, Севастополем, Донецьком, Луганськом, Херсоном і Запоріжжям.
"На порядку денному - питання роззброєння України, відмова від антиросійських санкцій, припинення судових позовів і повернення заарештованої власності Росії. Усе це має бути зафіксовано в юридично обов'язковому документі, що регулює закінчення конфлікту", - повторив Лавров ключові вимоги Кремля.
При цьому він зазначив, що Москва нібито все ще готова до політико-дипломатичного вирішення конфлікту, але при цьому наполягає саме на "довготривалому мирі", а не на тимчасовому перемир'ї.
Раніше Дмитро Пєсков заявив про те, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією і Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.
Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін назвав терміни нового раунду переговорів і сказав, з ким готовий підписати мир. Після 22 червня російська делегація нібито готова до нової зустрічі з українською стороною.
Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що має право запропонувати переговори з російським диктатором і Путіним попри рішення РНБО.
Більше новин:
- Розмова про Patriot і не тільки: Зеленський про деталі переговорів із командою Трампа
- Чому мирні переговори не розпочнуться раніше кінця року
- Чому Путін знову заговорив про переговори
Про джерело: Magyar Nemzet
Новинний портал magyarnemzet.hu є онлайн-виданням щоденної газети Magyar Nemzet і включає в себе всю друковану продукцію щоденної газети. Він також є новинним порталом, який виробляє свій власний контент і управляє контентом на основі видавничого портфеля Mediaworks Hungary Zrt. Magyar Nemzet вважається близьким до уряду Віктора Орбана.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред