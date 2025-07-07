Головні умови завершення війни: Лавров озвучив нахабні "хотілки" Кремля

Сергій Лавров каже, що "все має бути зафіксовано і юридично обов'язково".

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Сергій Лавров зробив заяву про умови завершення війни / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Запад", МЗС РФ

Що відомо:

Однією з умов має стати відмова Києва від будь-яких претензій до РФ

Москва вимагає зафіксувати свої вимоги юридично

Росія вимагає, щоб Україна в майбутній мирній угоді закріпила положення про свою так звану "денацифікацію" і "демілітаризацію", заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Як сказав він в інтерв'ю Magyar Nemzet, однією з умов такої угоди має стати відмова Києва від будь-яких юридичних претензій до Росії, скасування всіх введених проти неї санкцій, а також повернення заморожених російських активів.

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Лавров також заявив, що українська влада нібито не представляє інтересів жителів "південного сходу країни", включно з Кримом, Севастополем, Донецьком, Луганськом, Херсоном і Запоріжжям.

"На порядку денному - питання роззброєння України, відмова від антиросійських санкцій, припинення судових позовів і повернення заарештованої власності Росії. Усе це має бути зафіксовано в юридично обов'язковому документі, що регулює закінчення конфлікту", - повторив Лавров ключові вимоги Кремля.

При цьому він зазначив, що Москва нібито все ще готова до політико-дипломатичного вирішення конфлікту, але при цьому наполягає саме на "довготривалому мирі", а не на тимчасовому перемир'ї.

Раніше Дмитро Пєсков заявив про те, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією і Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін назвав терміни нового раунду переговорів і сказав, з ким готовий підписати мир. Після 22 червня російська делегація нібито готова до нової зустрічі з українською стороною.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що має право запропонувати переговори з російським диктатором і Путіним попри рішення РНБО.

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