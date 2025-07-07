"Пакунок школяра": діти в Україні зможуть отримати 5 тис грн - як оформити виплату

Це грошова допомога на придбання канцтоварів, книжок, дитячого одягу та взуття для першокласників.

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Діти в Україні зможуть отримати 5 тис грн / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Отримані кошти можна буде витратити лише безготівково

Заявку потрібно подавати через "Дію"

За ініціативою президента Володимира Зеленського ухвалено рішення про запуск в Україні нової програми виплат - "Пакунок школяра". Тепер кожен першокласник отримає по 5 тисяч гривень. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

За його словами, це рішення підтримав Кабмін 7 липня.

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"Це грошова допомога на придбання канцтоварів, книг, дитячого одягу та взуття для першокласників, які навчатимуться офлайн. "Пакунок школяра" отримають усі українські сім'ї - заявку потрібно подавати через Дію", - наголосив Шмигаль.

Однак отримані кошти можна буде витратити лише безготівково, розраховуючись карткою за необхідні шкільні речі. При цьому оплата має здійснюватися у відповідних магазинах, що підтверджуватиме доцільність їхнього використання.

Також отримання 5 тисяч гривень за новою програмою жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог.

"Запуск "Пакунка школяра" - це невелика частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні", - додав Шмигаль.

Виплати для українців - новини за темою

Як писав Главред, громадяни України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у липні 2025 року можуть розраховувати на низку соціальних виплат. Зокрема держава виділить по 2 тисячі гривень для кожного дорослого і по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю на проживання.

Нагадаємо, 2025 року, як і раніше, держава надає одноразову грошову допомогу певним категоріям громадян з нагоди Дня Незалежності України. Юристи розповіли, хто може отримати виплати.

Крім того, українкам пообіцяли до 150 тисяч грн на розвиток і масштабування власного бізнесу. У конкурсі можуть брати участь зареєстровані ФОПи у Львові та Львівській області.

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