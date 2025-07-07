"Пакунок школяра": діти в Україні зможуть отримати 5 тис грн - як оформити виплату

Коротко:
- Отримані кошти можна буде витратити лише безготівково
- Заявку потрібно подавати через "Дію"
За ініціативою президента Володимира Зеленського ухвалено рішення про запуск в Україні нової програми виплат - "Пакунок школяра". Тепер кожен першокласник отримає по 5 тисяч гривень. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
За його словами, це рішення підтримав Кабмін 7 липня.
"Це грошова допомога на придбання канцтоварів, книг, дитячого одягу та взуття для першокласників, які навчатимуться офлайн. "Пакунок школяра" отримають усі українські сім'ї - заявку потрібно подавати через Дію", - наголосив Шмигаль.
Однак отримані кошти можна буде витратити лише безготівково, розраховуючись карткою за необхідні шкільні речі. При цьому оплата має здійснюватися у відповідних магазинах, що підтверджуватиме доцільність їхнього використання.
Також отримання 5 тисяч гривень за новою програмою жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог.
"Запуск "Пакунка школяра" - це невелика частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні", - додав Шмигаль.
Виплати для українців - новини за темою
Як писав Главред, громадяни України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у липні 2025 року можуть розраховувати на низку соціальних виплат. Зокрема держава виділить по 2 тисячі гривень для кожного дорослого і по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю на проживання.
Нагадаємо, 2025 року, як і раніше, держава надає одноразову грошову допомогу певним категоріям громадян з нагоди Дня Незалежності України. Юристи розповіли, хто може отримати виплати.
Крім того, українкам пообіцяли до 150 тисяч грн на розвиток і масштабування власного бізнесу. У конкурсі можуть брати участь зареєстровані ФОПи у Львові та Львівській області.
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