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"Те, що вона пережила, - не передати словами": якими були останні дні покійної Тетяни Шеліги

Анна Підгорна
7 липня 2025, 12:51
343
Донька Тетяни Леонардівни розкрила деталь, яка розбиває серце.
Умерла Татьяна Шелига
Померла Тетяна Шеліга - донька акторки розповіла про її останні дні / колаж: Главред, фото: facebook.com/tat.ana.seliga

Коротко:

  • Померла українська акторка Тетяна Шеліга
  • Її донька Анастасія розкрила, якими були останні земні дні артистки

Українська акторка та Заслужена артистка України Тетяна Шеліга померла третього липня у віці 76 років. За кілька днів до цього її донька Анастасія Савицька-Шеліга повідомила, що Тетяна Леонардівна перебуває у важкому стані. У 2022 році Шеліга перенесла дві операції - на серці та на поперековому відділі хребта. У квітні 2025 року Тетяна Леонардівна злягла з жахливими болями в прооперованій частині спини.

Шостого липня рідні та близькі провели акторку в останню путь. Її донька у своєму блозі у Facebook подякувала всім за підтримку, і розповіла, якими були останні дні мами.

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"Хочу подякувати кожному з вас за допомогу на гідне прощання і поховання мами. Мама останні тижні провела в адських болях. Те, що вона особисто, і ми з моїми двома дівчатами пережили, - не передати словами... Знаєте, в неї є подушка з надписом "Всесвіт любить тебе". Тепер я знаю, що це правда. Миру Україні. У Вірі та Єдності - сила", - написала Анастасія.

Умерла Татьяна Шелига
Померла Тетяна Шеліга - донька акторки розповіла про її останні дні / facebook.com/anastasia.savic.ka.seliga

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Про персону: Тетяна Шеліга

Тетяна Шеліга - українська гострохарактерна акторка театру і кіно. Заслужена артистка України (1996). Кар'єру розпочала 1972 року. На її рахунку незліченна кількість театральних ролей і понад 55 кінопрєктів - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Київський торт", "Повернення Мухтара", "За двома зайцями" тощо.

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