"Те, що вона пережила, - не передати словами": якими були останні дні покійної Тетяни Шеліги

Донька Тетяни Леонардівни розкрила деталь, яка розбиває серце.

https://glavred.net/starnews/to-chto-ona-perezhila-ne-peredat-slovami-kakimi-byli-poslednie-dni-pokoynoy-tatyany-sheligi-10679315.html Посилання скопійоване

Померла Тетяна Шеліга - донька акторки розповіла про її останні дні / колаж: Главред, фото: facebook.com/tat.ana.seliga

Коротко:

Померла українська акторка Тетяна Шеліга

Її донька Анастасія розкрила, якими були останні земні дні артистки

Українська акторка та Заслужена артистка України Тетяна Шеліга померла третього липня у віці 76 років. За кілька днів до цього її донька Анастасія Савицька-Шеліга повідомила, що Тетяна Леонардівна перебуває у важкому стані. У 2022 році Шеліга перенесла дві операції - на серці та на поперековому відділі хребта. У квітні 2025 року Тетяна Леонардівна злягла з жахливими болями в прооперованій частині спини.

Шостого липня рідні та близькі провели акторку в останню путь. Її донька у своєму блозі у Facebook подякувала всім за підтримку, і розповіла, якими були останні дні мами.

відео дня

"Хочу подякувати кожному з вас за допомогу на гідне прощання і поховання мами. Мама останні тижні провела в адських болях. Те, що вона особисто, і ми з моїми двома дівчатами пережили, - не передати словами... Знаєте, в неї є подушка з надписом "Всесвіт любить тебе". Тепер я знаю, що це правда. Миру Україні. У Вірі та Єдності - сила", - написала Анастасія.

Померла Тетяна Шеліга - донька акторки розповіла про її останні дні / facebook.com/anastasia.savic.ka.seliga

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що морпіх і захисник "Азовсталі" Михайло Діанов одружився та вперше показав обраницю. Раніше воїн приховував кохану на ім'я Мирослава.

Також українська ведуча, блогерка і зірка шоу "Аферисти в сітях" Олена-Христина Лебідь натякнула на вагітність - показала вже помітно кругленький животик.

Читайте також:

Про персону: Тетяна Шеліга Тетяна Шеліга - українська гострохарактерна акторка театру і кіно. Заслужена артистка України (1996). Кар'єру розпочала 1972 року. На її рахунку незліченна кількість театральних ролей і понад 55 кінопрєктів - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Київський торт", "Повернення Мухтара", "За двома зайцями" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред