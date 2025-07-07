"Те, що вона пережила, - не передати словами": якими були останні дні покійної Тетяни Шеліги

Коротко:
- Померла українська акторка Тетяна Шеліга
- Її донька Анастасія розкрила, якими були останні земні дні артистки
Українська акторка та Заслужена артистка України Тетяна Шеліга померла третього липня у віці 76 років. За кілька днів до цього її донька Анастасія Савицька-Шеліга повідомила, що Тетяна Леонардівна перебуває у важкому стані. У 2022 році Шеліга перенесла дві операції - на серці та на поперековому відділі хребта. У квітні 2025 року Тетяна Леонардівна злягла з жахливими болями в прооперованій частині спини.
Шостого липня рідні та близькі провели акторку в останню путь. Її донька у своєму блозі у Facebook подякувала всім за підтримку, і розповіла, якими були останні дні мами.
"Хочу подякувати кожному з вас за допомогу на гідне прощання і поховання мами. Мама останні тижні провела в адських болях. Те, що вона особисто, і ми з моїми двома дівчатами пережили, - не передати словами... Знаєте, в неї є подушка з надписом "Всесвіт любить тебе". Тепер я знаю, що це правда. Миру Україні. У Вірі та Єдності - сила", - написала Анастасія.
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Про персону: Тетяна Шеліга
Тетяна Шеліга - українська гострохарактерна акторка театру і кіно. Заслужена артистка України (1996). Кар'єру розпочала 1972 року. На її рахунку незліченна кількість театральних ролей і понад 55 кінопрєктів - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Київський торт", "Повернення Мухтара", "За двома зайцями" тощо.
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