Росіяни в істериці через атаку: БпЛА налетіли на Московську область

Росіяни чули щонайменше 7 вибухів.

https://glavred.net/world/rossiyane-v-isterike-iz-za-ataki-bpla-naleteli-na-moskovskuyu-oblast-10679261.html Посилання скопійоване

Вибухи в Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

В місті Краснозаводськ Московської області лунали вибухи

Місцеві жителі скаржилися на атаку БпЛА

Під ударом міг бути хімічний завод

У понеділок, 7 липня, невідомі дрони атакували Росію. Щонайменше 7 вибухів пролунали в місті Краснозаводськ Московської області. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

Відомо, що місцеві жителі скаржилися на атаку БпЛА та публікували в соцмережах відповідні відео. До місця вибухів нібито вирушило щонайменше 7 пожежних машин.

відео дня

Ймовірно, під ударом опинилося місцеве підприємство – АТ "Краснозаводський хімічний завод", яке спеціалізується на виробництві промислової та військової хімії. Там виготовляють артилерійські заряди, вибухові речовини, компоненти для боєприпасів і засоби захисту літальних апаратів.

БпЛА в Московській області - відео:

Вибухи в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч і вранці 6 липня на Новоросійськ (Краснодарський край) було здійснено комбіновану атаку з використанням як морських, так і повітряних безпілотників. Протягом кількох годин у місті лунала повітряна тривога, працювала система протиповітряної оборони, чулася стрілянина.

Уранці 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії".

1 липня в Росії також прогриміли вибухи. Голосно було в Саратові та Енгельсі. Роботу чотирьох російських аеропортів було припинено.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред