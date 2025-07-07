Росіяни в істериці через атаку: БпЛА налетіли на Московську область

Коротко:
- В місті Краснозаводськ Московської області лунали вибухи
- Місцеві жителі скаржилися на атаку БпЛА
- Під ударом міг бути хімічний завод
У понеділок, 7 липня, невідомі дрони атакували Росію. Щонайменше 7 вибухів пролунали в місті Краснозаводськ Московської області. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.
Відомо, що місцеві жителі скаржилися на атаку БпЛА та публікували в соцмережах відповідні відео. До місця вибухів нібито вирушило щонайменше 7 пожежних машин.
Ймовірно, під ударом опинилося місцеве підприємство – АТ "Краснозаводський хімічний завод", яке спеціалізується на виробництві промислової та військової хімії. Там виготовляють артилерійські заряди, вибухові речовини, компоненти для боєприпасів і засоби захисту літальних апаратів.
БпЛА в Московській області - відео:
Вибухи в РФ - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч і вранці 6 липня на Новоросійськ (Краснодарський край) було здійснено комбіновану атаку з використанням як морських, так і повітряних безпілотників. Протягом кількох годин у місті лунала повітряна тривога, працювала система протиповітряної оборони, чулася стрілянина.
Уранці 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії".
1 липня в Росії також прогриміли вибухи. Голосно було в Саратові та Енгельсі. Роботу чотирьох російських аеропортів було припинено.
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