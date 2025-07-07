Вже не на вагу золота: названо продукти, на яких зараз можна круто зекономити

Відомо, як змінились ціни на продукти за останній тиждень.

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Які продукти стали дешевшими / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні подешевшали всі овочі "борщового набору"

Ціни на фрукти також почали падати

Ціни на продукти в Україні за останній тиждень почати стрімко знижуватись. Зокрема, подешевшали всі овочі "борщового набору" нового врожаю. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що оптові ціни на картоплю знизилися з 15-22 до 12-18 грн/кг, на моркву - з 50-55 до 40-50 грн/кг. При цьому нижня цінова межа на капусту опустилася з 18 до 15 грн/кг, на буряк - з 15 до 12 грн/кг, а верхня цінова межа на цибулю впала з 25 до 17 грн/кг.

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Аналітики також розповіли, що продовжують знижуватися ціни на томат з 55-85 до 30-60 грн/кг. Почали дешевшати солодкий перець - із 100-160 до 85-100 грн/кг і кабачок - з 18-20 до 15-18 грн/кг.

Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися пекінська і цвітна капуста. Ціни знизилися з 25-30 грн/кг до 15-25 грн/кг і з 45 грн/кг до 15-30 грн/кг відповідно.

Варто додати, що вартість фруктів та ягід змінилася різноспрямовано. Так, подорожчала черешня з 115-130 грн/кг до 150-160 грн/кг. Дорожче, ніж попереднього тижня продавалася суниця садова. Ціни на ягоду зросли з 75-120 грн/кг до 100-130 грн/кг.

Водночас, тлі зростання пропозиції стрімко знижувалися ціни на лохину - з 380-450 грн/кг до 220-380 грн/кг. Також стала дешевшою малина 200-300 грн/кг замість 320-350 грн/кг, та червона смородина – ціни впали з 130-170 грн/кг до 80-150 грн/кг.

Як змінились ціни на продукти / фото: EastFruit

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні стала дорожчою риба. Так, за один кілограм свіжомороженої скумбрії в середньому доведеться віддати 214,05 гривень, хоча така ж кількість риби минулого місяця коштувала 202,84 гривні.

Також відомо, що на ринку з'явилися перші українські кавуни. Поточна відпускна ціна на перші партії коливається в межах 20–28 грн/кг., що приблизно на 10% дорожче, ніж торік на старті сезону.

Крім того, вершкове масло в Україні різко подорожчало через зростання світових цін на цей продукт. Середня вартість кілограма продукту жирністю 72,5-73% вже перевищує 580 гривень.

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Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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