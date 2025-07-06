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Чому Трамп уникає питання продажу зброї для України - в МЗС назвали нюанс

Юрій Берендій
6 липня 2025, 19:02
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Трамп уникає заяв про продаж зброї Україні, аби зберегти простір для впливу на Росію, однак робота над цим питанням триває, зазначили в МЗС.
Чому Трамп уникає питання продажу зброї для України - в МЗС назвали нюанс
Чому Трамп не говорить про продаж зброї Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, US Army

Про що сказав Тихий:

  • Трамп не говорить про продаж зброї Україні через намір вплинути на Росію
  • Триває робота щодо питання продажу зброї Україні

Президент Дональд Трамп уникає чіткої відповіді на питання щодо продажу зброї Україні, оскільки в американському політичному контексті ситуація подається як частина мирного процесу. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у подкасті "Ґрунт з Нотевським".

За його словами, Вашингтон намагається вплинути на Росію, спонукаючи її до певних кроків, тому звучать обережні формулювання і немає прямої позиції щодо озброєння.

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"Для нас, МЗС, важливо не те щоб публічно він казав так, чи ні, а, щоб ці рішення були ухвалені", - сказав Тихий.

Водночас, Тихий зазначи, що робота над питанням продажу зброї Україні триває. Це комерційна історія, а не благодійна допомога, і нині над ним активно працюють у відповідних структурах. Є сподівання, що цей процес принесе конкретні результати.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Вашингтон не припинив підтримку України повністю, а лише тимчасово скасував окремі види допомоги, про це 4 липня заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Урядові представники США та України наразі ведуть переговори щодо подальшого постачання озброєння, і Сполучені Штати надалі планують підтримувати Київ, підтвердив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Водночас міністр оборони США Піт Хегсет ухвалив рішення призупинити один із пакетів військової допомоги Україні. Як зазначає NBC News, це рішення не було пов’язане з ризиком для американських арсеналів чи загрозою обороноздатності США — його ухвалили за результатами внутрішнього аналізу, проведеного високопоставленими військовими.

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Про персону: Георгій Тихий

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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