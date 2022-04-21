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Штурму Херсона не буде: Арестович розповів про тактику звільнення міста від путінської армії

21 квітня 2022, 09:08

Херсон брати не будуть. Його оточать, якщо потрібно буде - підріжуть шляхи постачання. Застосовуватиметься та сама тактика, що і при деокупації Київщини.

військові України, ВСУ
ЗСУ не воюють в українських містах. Для їхнього звільнення є відповідна тактика / Фото Reuters

Щоби звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та сама тактика, що і при деокупації Київської області.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Фейгін Live.

За його словами, ЗСУ не воюють в українських містах. Для їхнього звільнення є відповідна тактика.

"Херсон брати ніхто не буде - його просто оточать, якщо потрібно буде, підріжуть шляхи постачання. Те ж саме, як у Києві: щойно почали з флангів обходити Бучу, Гостомель та Ірпінь, вони радісно встали на пазури й втекли", - сказав Арестович.

"Не треба наступати на міста. Ми перемелемо правобережне угруповання, як односторонній флюс. Подрібнимо його артилерією НАТОвською прямо в нуль, там просто живого місця не залишиться. А потім радісно пройдемо, і піхота доб‘є тих, хто там ще ворушиться", — додав він.

Тим часом у Генштабі ЗСУ заявили, що на Херсонщині окупанти погрожують українським військовим через мирне населення. Зокрема, загарбники кажуть, що якщо ЗСУ обстрілюватимуть їхні позиції, вони обстрілюватимуть села.

"У селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що зелених коридорів більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що в разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних Сил України російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в Херсонській області загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Одночасно, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Триває терор населення.

Нагадаємо, днями радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України здатні перемогти російських окупантів у Херсоні. Але для цього українським захисникам необхідне важке озброєння від міжнародних партнерів.

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