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Литимуть дощі з грозами: які області накриє негода

Ангеліна Підвисоцька
6 липня 2025, 19:47
823
Погода в Ужгороді буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до 36 градусів тепла.
погода
Прогноз погоди в Україні на 7 липня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 7 липня
  • Коли температура повітря підвищиться до +36 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 7 липня буде спекотна погода. Водночас у деяких областях буде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 7 липня буде дуже спекотно. Місцями температура повітря підвищиться до +36 градусів. У західних, Житомирській та Вінницькій областях будуть дощі з грозами та шквалистим вітром.

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У Києві температура повітря підвищиться до +33 градусів, опади не очікуються. Наталка Діденко радить не виходити на вулицю з 11:00 до 16:00.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 7 липня

В Україні 7 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у західних, Вінницькій та Житомирській областях. У цей день вітер буде південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 16-21°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-36°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +36

За даними meteoprog, 7 липня в Україні буде досить спекотна погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+36 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+29 градусів.

погода 7 июля
Прогноз погоди в Україні на 7 липня / фото: meteoprog

Погода 7 липня у Києві

У Києві 7 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 16-21°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-36°; у Києві вночі близько 20°, вдень 32-34°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погод 7 июля
Прогноз погоди в Україні на 7 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що погода у середу, 2 липня, буде переважно з комфортною температурою повітря – очікується +24…+29 градусів.

Синоптикиня Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе до України суху погоду без опадів. Втім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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