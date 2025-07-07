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У РФ заявили про прорив на Дніпропетровщину: у ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Олексій Тесля
7 липня 2025, 14:14
216
Морпіхи запевнили, що продовжують утримувати позиції і готові відстоювати кожну ділянку території.
Скріншот
У ВМСУ розповіли про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП, скріншот

Важливо:

  • Морпіхи ЗСУ продовжують утримувати село Дачне
  • Спростовано заяву РФ про захоплення Дачного

Морські піхотинці з 37-ї окремої бригади Військово-морських сил України підтвердили, що продовжують утримувати село Дачне в Дніпропетровській області.

Вони спростували тим самим чергові фейки з боку російських джерел про нібито захоплення села окупантами.

відео дня

Зазначається, що бійці другого батальйону опублікували відеозапис із населеного пункту, на якому чітко видно прапор їхньої бригади, встановлений над селом.

Цим військовослужбовці спростували заяви російських пропагандистів, які стверджували, що окупаційні сили нібито захопили Дачне.

В українському командуванні наголошують: піднятий прапор - це не просто жест, а доказ того, що населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони.

Морпіхи запевнили, що продовжують утримувати позиції і готові відстоювати кожну ділянку території.

"Це пряме нагадування ворогу: ми на місці й не відступимо! Жодного метра української землі не віддамо без бою", - підкреслили бійці.

Дачне Дніпропетровської області перебуває під контролем Сил оборони України, там ведуться активні бої.

Про це Суспільному повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні військ "Донецьк".

"Противник намагається прорватися до населеного пункту. Ворог знищується", - сказав начальник відділу комунікацій майор Артем Мохнач.

Прес-офіцер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов також спростував окупацію села Дачне.

Дивіться відео - ВМСУ тримають позиції на Дніпропетровщині:

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/ Скриншот

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше, як писав Главред, у Силах оборони Півдня повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування і розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

Як повідомляв Главред, у Дніпропетровській області через загрозу російського наступу і постійні обстріли оголосили обов'язкову евакуацію з 7 сіл прифронтової зони Синельниківського району.

Крім того, російські війська продовжують наступ у напрямку Дніпропетровщини, використовуючи значну перевагу в живій силі. Про це в інтерв'ю ТСН повідомив командир батальйону безпілотних комплексів "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців.

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Про джерело: Військово-морські сили України

На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

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