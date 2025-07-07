Проти цього Росія безсила: Україна знайшла чудовий спосіб боротьби з Шахедами

Нині Україна застосовує дрони-перехоплювачі проти Шахедів.

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Україна знайшла спосіб боротьби з Шахедми / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 окрема механізована бригада

Що відомо:

Україна застосовує дрони-перехоплювачі проти Шахедів

РФ не знайде спосіб нейтралізації дронів-перехоплювачів

95% операторів дронів-перехоплювачів - бійці віком до 22 років

Україна почала виготовляти дрони-перехоплювачі для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу "Шахед". Тепер РФ не зможе знайти спосіб, щоб нейтралізувати таке озброєння українських сил протиповітряної оборони. Про це заявив командир взводу перехоплювачів БПЛА з 3-ї окремої штурмової бригади із позивним "Бецик", пише Новини.LIVE.

Цікаво те, що саме молоді бійці, які полюбляють відеоігри, стають найкращими операторами дронів. Саме вони починають змінювати хід війни.

відео дня

"На даний момент ефективної протидії нашим дронам-перехоплювачам ворогом не знайдено. І я впевнений, що і не знайдуть - ми знайдемо, як викрутитись. Ми цілодобово працюємо над рішеннями в сфері перехоплення. Ворог тут дуже сильно відстає", - заявив він

"Бецик" зазначив, що нині 95% перехоплень ворожих дронів виконують бійці віком до 22 років.

Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська область. Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. Унаслідок обстрілів сталося 19 пожеж.

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Крім того, також Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

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