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Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках із собакою за 19 с

Віталій Кірсанов
7 липня 2025, 04:00
18
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ви готові до чергового випробування? Уважно подивіться на ці дві картинки собаки, яка їсть торт. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на зображенні ховаються 3 відмінності. Як ви думаєте, чи зможете ви знайти їх усі всього за 19 секунд?

Ваше завдання: знайдіть всі три відмінності, перш ніж закінчиться час!

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головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розміщенні найменших об'єктів. Будьте пильні, зберігайте зосередженість і не дозволяйте нічому вислизнути від вашої уваги.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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