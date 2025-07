ЗСУ пішли вперед на фронті: в ISW назвали напрямок просування

Важливо:

Сили оборони України зуміли досягти успіху в районі Борової Ізюмського району Харківської області, просунувшись уперед.

Про це свідчать свіжі геолокаційні дані, на які посилається у своєму звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Уточнюється, що українські війська нещодавно просунулися в східній частині Новоєгорівки, на південний схід від Борової.

Разом з тим, також зафіксовано просування окупантів РФ на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні дані показують, що російські війська підняли прапор у Піддубному, на південь від Новопавлівки. За даними міністерства оборони РФ, окупанти захопили населений пункт.

Згідно з непідтвердженими заявами пропагандистів, російські війська просунулися на північний схід від Мирного і в його межах.

Додамо, що за даними ISW, російські окупанти продовжували спроби наступу практично в усіх напрямках на фронті, однак зафіксованих успіхів не досягли.

На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, Московка та Зелений Гай, повідомляє в Telegram Генштаб ЗСУ.

Уточнюється, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і відновили позиції. Українська армія за останні тижні відновила контроль над деякими ділянками фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загострення на фронті в Сумській області. Голова обласної військової адміністрації повідомляє про активну евакуацію населення для збереження їхнього життя.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі України в районі кількох населених пунктів.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.