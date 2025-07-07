Україну накриють потужні грози та завалить градом: синоптик назвав небезпечні дати

Погода в Україні декілька дні буде дуже небезпечною. Як розповів народний синоптик Станіслав Щедрін, Україну накриють сильні зливи.
"7-8 та 9 липня, за попереднім прогнозом, по всій Україні за винятком півдня є велика ймовірність що накриють, потужні грози, дуже сильні зливи, град, шквали, а у виняткових пунктах навіть торнадо", - попередив Щедрів.
Втім синоптик зауважив, що спека в Україні нікуди не дінеться.
"Температура в цей період особливо не зміниться", - додав народний синоптик.
За прогнозом синоптика, до 11 липня у південних областях температура коливатиметься від +37 до +40 градусів.
На решті території – в західних, північних, центральних та східних областях – слід очікувати від +34 до +37 градусів тепла.
Коли похолодає в Україні
"У першій декаді липня опадів не передбачається, може бути посуха. А от уже після 15 липня температура в Україні трохи знизиться, і опадів стане більше. Слід очікувати дощів", - додав синоптик в інтерв'ю Главреду.
Погода в Україні - останній прогноз
Як повідомляв Главред, синоптики попередили, що в Україні литимуть дощі з грозами, які області накриє негода.
Синоптикиня Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе до України суху погоду без опадів. Втім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.
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Про персону: Станіслав Щедрін
Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.
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