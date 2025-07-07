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Пожежі та руйнування в трьох районах: у Києві гриміли вибухи під час атаки дронів

Олексій Тесля
7 липня 2025, 08:05
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У Києві є руйнування в місцях падіння уламків дронів у трьох районах.
дрони Shahed
РФ атакувала Київ ударними дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Київ зазнав чергової атаки дронів-камікадзе РФ
  • Є руйнування в місцях прильотів у трьох районах

Київ зазнав чергової атаки дронів-камікадзе армії країни-агресора РФ у ніч на понеділок, 7 липня.

Про наслідки ворожих обстрілів столиці повідомив у своєму Telegram мер столиці України Віталій Кличко.

відео дня

Деснянський район

Унаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та порожній резервуар. Горіння уламків було ліквідовано. За даними столичного градоначальника, у результаті потерпілих немає.

"Також унаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння автомобіля - пожежу було ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено скління нежитлової будівлі та поруч розташовані автомобілі", - написав Кличко.

Пожежі та руйнування в трьох районах: у Києві гриміли вибухи під час атаки дронів
/ Главред

Солом'янський район

Мер Києва уточнив, що уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджено авто і трубу водопостачання. Постраждалих попередньо теж немає.

Голосіївський район

Уламки БПЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих.

"Також унаслідок потрапляння уламків БпЛА пошкоджено тепломагістраль великого діаметру. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії", - додав Кличко.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 7 липня російські війська вдарили по Харкову ударними безпілотниками типу Шахед. У місті прогриміло відразу кілька вибухів, є постраждалі.

Як повідомляв Главред, раніше ворожі сили вдарили БПЛА по Полтаві. У Сухопутних силах ЗСУ заявили про загиблих і поранених. Фіксувалася пожежа в будівлі Полтавського міського ТЦК і СП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакували Київ десятками дронів і ракетами. Наслідки фіксувалися в понад 13 районах столиці. Були пожежі, у місті стояв дим.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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