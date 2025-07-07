Пожежі та руйнування в трьох районах: у Києві гриміли вибухи під час атаки дронів

У Києві є руйнування в місцях падіння уламків дронів у трьох районах.

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РФ атакувала Київ ударними дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Київ зазнав чергової атаки дронів-камікадзе РФ

Є руйнування в місцях прильотів у трьох районах

Київ зазнав чергової атаки дронів-камікадзе армії країни-агресора РФ у ніч на понеділок, 7 липня.

Про наслідки ворожих обстрілів столиці повідомив у своєму Telegram мер столиці України Віталій Кличко.

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Деснянський район

Унаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та порожній резервуар. Горіння уламків було ліквідовано. За даними столичного градоначальника, у результаті потерпілих немає.

"Також унаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння автомобіля - пожежу було ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено скління нежитлової будівлі та поруч розташовані автомобілі", - написав Кличко.

/ Главред

Солом'янський район

Мер Києва уточнив, що уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджено авто і трубу водопостачання. Постраждалих попередньо теж немає.

Голосіївський район

Уламки БПЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих.

"Також унаслідок потрапляння уламків БпЛА пошкоджено тепломагістраль великого діаметру. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії", - додав Кличко.

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Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 7 липня російські війська вдарили по Харкову ударними безпілотниками типу Шахед. У місті прогриміло відразу кілька вибухів, є постраждалі.

Як повідомляв Главред, раніше ворожі сили вдарили БПЛА по Полтаві. У Сухопутних силах ЗСУ заявили про загиблих і поранених. Фіксувалася пожежа в будівлі Полтавського міського ТЦК і СП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакували Київ десятками дронів і ракетами. Наслідки фіксувалися в понад 13 районах столиці. Були пожежі, у місті стояв дим.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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