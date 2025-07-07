Бої не припиняються: у Генштабі розповіли, які напрямки залишаються найгарячішими

Противник завдає авіаційних і ракетних ударів, а українські війська успішно відбивають атаки на кількох напрямках фронту.

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Українські підрозділи відбивають численні атаки ворога на Слобожанському та Лиманському напрямках / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

За добу зафіксовано 149 бойових зіткнень

Ворог здійснив понад 4000 обстрілів, 61 авіаудар і 1275 атак дронами

Найбільш гаряче на Покровському напрямку: 40 атак, 8 боїв тривають

Від початку доби неділі, 6 липня, на російсько-українському фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 40 атак на Покровському напрямку, наразі триває 8 боїв.

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00, ворог завдав одного ракетного та 61 авіаційного удару, застосував 4 ракети і 82 керовані авіабомби, а також задіяв близько 1275 дронів-камікадзе. Загалом зафіксовано понад 4000 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень, три з яких тривають досі. Противник наніс 10 авіаударів, скинувши 24 керовані бомби, та здійснив 231 артилерійський обстріл, у тому числі 21 із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував 20 разів у районах Кам'янки, Зеленого, Красного Першого, Амбарного, Вовчанська та в напрямку Хатнього, при цьому три бої тривають.

На Куп'янському напрямку окупанти 6 разів намагалися прорватися в районах Кіндрашівки, Голубівки та Зеленого Гаю, але всі атаки були відбиті.

На Лиманському напрямку противник здійснив 23 атаки в районах Греківки, Червоного Ставу, Серебрянки, Карпівки, Нового Миру та Торського, наразі два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку зафіксовано п’ять атак поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар'ївки, два бої досі не завершені.

На Краматорському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

На Торецькому напрямку відбулося шість наступальних дій у районах Диліївки, Торецька, Русина Яра та Яблунівки.

На Покровському напрямку окупанти 40 разів намагалися прорвати оборону в районах Разіне, Проміня, Котлиного, Новосергіївки, Миролюбівки, Полтавки, Новоекономічного, Мирного, Лисівки, Звірового, Удачного, Горіхового, Олексіївки та в напрямках Покровська, Молодецького, Дачного, Муравки. Восьмеро боєзіткнень тривають.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Втрати ворога на цьому напрямку становлять 117 осіб убитими та пораненими, знищено 6 автомобілів, 3 мотоцикли, 3 безпілотники, 2 термінали супутникового зв’язку та 3 антени БПЛА, пошкоджено 1 автомобіль.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 15 атак у районах Воскресенки, Шевченка, Запоріжжя, Зірки, Мирного, Комара, Новосілки та в напрямку Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки успішно відбито одну атаку, триває ще одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаударів по Плавнях, а на Придніпровському – по району Львового.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав раніше Главред з посиланням на ОСУВ "Хортиця", РФ проривається в небезпечній точці. Росіяни використовують чисельну перевагу, проте ЗСУ чинять запеклий опір.

Крім того, Росія перекидає велику кількість вантажівок із живою силою із Запорізького напрямку, через Маріуполь, у Таганрог або Ростов (РФ).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успіхи ЗСУ на "найгарячішому" напрямку. Головнокомандувач ЗСУ вивчив ситуацію на фронті і дав нові вказівки.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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