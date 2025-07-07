Новий наліт дронів на Україну: вибухи прогриміли у двох областях, перші деталі

Відомо про прильоти у житлових масивах.

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Удар РФ по Запоріжжю / колаж: Главред, фото: Іван Федоров, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росіяни атакували Україну дронами

Вибухи пролунали в Харкові та Запоріжжі

Зафіксовано руйнування житлових будинків

У понеділок, 7 липня, країна-агресор Росія знову атакувала Україну дронами типу Шахед. Під ворожий удар потрапили Харків та Запоріжжя.

Удар РФ по Харкову

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунало 6 вибухів.

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"Три прильоти орієнтовно у Холодногірському районі. За попередньою інформацією, прильоти у житлових масивах міста", - написав він.

Терехов також додав, що за попередньою інформацією, в результаті шести останніх прильотів по Харкову є постраждалі.

"Є попередня інформація про важко поранену жінку. У приватному секторі Холодногірського району горить будинок", - каже мер міста.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що під час останньої ворожої атаки по Харкову зафіксовано 6 влучань.

"Усі — в Холодногірському районі. Відомо про пошкодження та загоряння цивільних будівель", - написав він.

О 11:51 Терехов розповів, що внаслідок останнього обстрілу міста зафіксовано руйнування житлових будинків, господарчих споруд, транспортної інфраструктури, горять авто. Наразі є інформація про трьох постраждалих, одна з них у важкому стані.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Також з'явилась підтверджена інформація про пряме влучання ворожого бойового дрона у двоповерхову житлову будівлю. На місці удару пожежа.

В 11:08 Синєгубов написав, що кількість постраждалих внаслідок останньої атаки по Харкову зростає. На зараз відомо про 11 поранених. Медики оперативно надають усім допомогу.

Удар РФ по Запоріжжю

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров наголосив, що, попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя.

Пізніше він розповів, що ворог наніс по Запоріжжю 6 ударів Шахедами. Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру.

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю - відео:

В 11:19 стало відомо, що медики надають допомогу шістьом постраждалим від ворожої атаки на Запоріжжя. Їхній стан оцінюють, як середньої тяжкості.

Удари Росії по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 липня російські війська вдарили по Харкову ударними безпілотниками типу Шахед. Тоді у місті прогриміло 4 вибухи. Під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони міста.

Цієї ночі Київ також зазнав чергової атаки дронів-камікадзе армії країни-агресора РФ. У Деснянському, Солом'янському та Голосіївському районах зафіксовані пошкодження через уламки збитого БпЛА.

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Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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