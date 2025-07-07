Спрощує постачання озброєння: в Україні запрацював маркетплейс для армії

Кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань.

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В Україні запрацював маркетплейс для армії - як він працює / колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua

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У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ

Систему розроблено на основі моделі постачання харчування для армії

У понеділок, 7 липня, розпочала роботу нова цифрова система DOT-Chain Defence, яка прискорює і спрощує постачання озброєння для Сил оборони України. Міноборони вже виділило мільярд гривень на пілотний запуск. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умеров.

За його словами, DOT-Chain Defence - це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.

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"У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агентству оборонних закупівель мільярд гривень. На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром - і інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси", - повідомив Умеров.

Зазначається, що кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агентство оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування та доставку без зайвої бюрократії. За словами міністра, тепер поставки відбуватимуться не за місяці, а за кілька тижнів.

Він також зазначив, що система DOT-Chain Defence розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність.

Як працює система:

військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді;

виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв'язок від військових;

держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.

Озброєння України західними партнерами - що відомо:

Міжнародні партнери України зобов'язалися нинішнього року виділити на безпекову допомогу більше коштів, ніж було виділено в попередні роки повномасштабної війни РФ проти України.

Велика Британія передасть Україні 350 сучасних ракет для зенітно-ракетних комплексів, спеціально розроблених з урахуванням потреб нашої країни. Постачання ракет здійснюється за кошти, отримані із заморожених російських активів. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров.

Підтримка України дорого обходиться Заходу, але перемога Росії обійдеться ще дорожче. Якщо Європа і особливо США так переживають через ці витрати, їм варто вчинити розумно і припинити, нарешті, фінансово підтримувати Росію. Про це в авторській статті для Forbes пише колумніст Енді Самотюк, який є практикуючим юристом у США і спеціалізується на бізнес-імміграції.

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