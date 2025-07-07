Жителів однієї області закликали бути у безпечних місцях: на складі детонують боєприпаси

Спалахнула пожежа на місці зберігання боєприпасів, на місця працюють рятувальники. Чути звуки вибухів.

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Жителів однієї області закликали бути у безпечних місцях/ колаж: Главред, фото ілюстративні: pexels, ДСНС

Коротко:

На Миколаївщині горить один зі складів боєприпасів

Причина займання не пов’язана з ворожими обстрілами, ймовірно, це через горіння сухої трави

Військові закликали місцевих мешканців залишатись у безпечному місці

В одній з громад Миколаївської області у понеділок, 7 липня, близько 10:00 сталося займання на місці зберігання боєприпасів.

Причина виникнення пожежі уточнюється, але, згідно з попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Зазначається, що відбувається поодинока детонація.

На місця події зараз працюють рятувальники. Осередок займання вже було локалізовано, вогнеборці намагаються ліквідувати пожежу.

"Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці. Військовим командуванням створено комісію для проведення детального розслідування даної події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі. Адже кожна одиниця матеріально-технічних засобів береже життя і здоров’я наших воїнів на передовій", – зазначається у повідомленні.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Генштабі розповіли, які напрямки залишаються найгарячішими. Противник завдає авіаційних і ракетних ударів, а українські війська успішно відбивають атаки на кількох напрямках фронту.

Також раніше повідомлялося, що в ISW назвали нові цілі РФ для атак. РФ навмисно атакує українських мирних жителів.

Нагадаємо, колишній заступник голови Центробанку Росії, ексзаступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко розповів Главреду, що Путін може фінансувати війну ще багато років завдяки хитрому плану. Він описав план Кремля, завдяки якому Росія зможе фінансувати війну ще не один рік.

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