У Херсоні росіяни причепили до танків українські прапори і обстріляли мирні села

Російський танк / ЗСУ, pixabay

В Херсонської області на околиці села Грозове в окупованій області російські танки з українськими прапорами рушили в напрямку Молодецького, а потім з них обстріляли будинки мирних жителів.

"На околицю селища Грозове, в Херсонській області, виїхали танки окупантів з українськими прапорами. Ця демонстраційна колона рушила в напрямку селища Молодецьке. Таким чином, ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних Сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих же танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області", - повідомляє оперативне командування Південь.

У керівництві Південь підкреслили, що підрозділи Збройних сил України не обстрілюють цивільне населення і житлові будівлі, за якими ховаються російські загарбники.

Військові пояснили, що росіяни намагаються проводити психологічні операції проти населення, щоб забезпечити підтримку так званих "референдумів" і спроб анексувати росіянами тимчасово захоплені території України.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом великодньої ночі завдали 12 поразок по російських військах. В результаті атаки окупанти втратили 11 військовослужбовців і 3 одиниці броньованої техніки.

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Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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