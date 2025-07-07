Українцям виписують штрафи за "неправильні" паспорти: скільки доведеться заплатити

За одне серйозне порушення, про яке багато хто може навіть не задумуватися, можуть виписати штраф.

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Українцям виписують штрафи за "неправильні" паспорти/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яке порушення робить паспорт недійсним

Який штраф доведеться заплатити за це порушення

Українці можуть отримати штраф, якщо вони затягнули з вклеюванням фотографії у паспорті-книжечці після досягнення 25 і 45 років і не вклалися у потрібні терміни.

На виконання такої вимоги, згідно із законодавством, відводиться термін в один місяць після того, як виповниться 25 або 45 років. Якщо ж упродовж цього терміну не вклеїти нову фотографію до паспорта старого зразка чи не замінити документ на сучасну ID-картку, то документ буде вважатися недійсним і власнику/ власниці паспорта загрожує штраф від 17 до 51 грн.

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У той же час, як пояснили у Держміграційній службі, паспорт-книжечка безстроковий. Тобто ніхто не має права примушувати людину обмінювати її на ID-картку. Але є кілька винятків. Так, якщо людина не вклеїла нове фото у паспорт упродовж відведеного на це місяця після досягнення нею згаданого вище віку, то паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку в обов'язковому порядку.

Також причиною, через яку можуть видати ID-картку, є проведення заміни паспорта зразка 1994 року, якщо документ був втрачений – наприклад, його вкрали, він був зіпсований, а також якщо було змінене прізвище або інших даних власника документа.

Штрафи в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, штрафи злетіли в 100 разів – популярне порушення ПДР коштуватиме шалених грошей. В Україні посилили відповідальність за керування транспортом без відповідної категорії водійського посвідчення.

Також раніше повідомлялося, що на дорогах проводять перевірки – за що водіїв можуть оштрафувати на 34 тисячі. Інспектори почали виписувати величезні штрафи за порушення 164 статті.

Нагадаємо, більшість не знає про покарання – за що українців можуть оштрафувати серед вулиці. Необережність у громадських місцях може обернутися штрафом.

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