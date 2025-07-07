Зарплати в Україні не встигають за зростанням цін: інфляція "з'їдає" доходи

Коротко:
- Зростання кількості резюме в червні випереджало зростання кількості вакансій
- Брак працівників залишається найбільшою перепоною для ведення бізнесу
Брак кваліфікованих працівників в Україні призводить до поступового зростання номінальних зарплат, але через інфляцію реальні доходи зростають удвічі меншими темпами. Про це йдеться в липневому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.
"Через посилення інфляційного тиску зростання реальних зарплат сповільнилося, зокрема у І кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9,2% р/р. Згідно з високочастотними показниками, їхнє зростання надалі сповільнювалося і в II кварталі", - сказано в документі.відео дня
У Нацбанку зазначають, що зростання кількості резюме в червні випереджало зростання кількості вакансій (у середньому кількість резюме зросла на 33%, а вакансій - на 6%), що свідчило про розширення пропозиції на ринку праці.
Водночас зберігаються значні секторальні диспропорції: найбільше в червні зросла кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях (по 82%), тоді як зростання кількості вакансій у цих сферах значно відставало. Найбільше зростання кількості вакансій зафіксовано у сфері оборони та безпеки (на 61%).
Згідно з даними огляду, брак працівників залишається найбільшою перепоною для ведення бізнесу. Однак завдяки розширенню пропозиції праці пошук кваліфікованих працівників у 2025 році дещо полегшився. Також на тлі дефіциту робочої сили зросла частка вакансій для студентів і пенсіонерів порівняно з початком року.
Зарплати в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, нардеп відповів, чи будуть в Україні підвищувати мінімальну зарплату. За словами Богдана Кицака, Міжнародний валютний фонд виступає проти підвищення "мінімалки".
Також раніше повідомлялося, коли в Україні мінімальна зарплата може скласти понад 12 тисяч гривень. У Кабміні мають намір збільшити розмір мінімальної зарплати в Україні 2026 року на 688 гривень (до 8 688 грн). Однак профспілки це не влаштовує - вони запропонували збільшити мінімалку до суми понад 12 000 грн.
В Україні у 2025 році зросла середня зарплата. Зокрема, за I квартал цього року зазначений показник збільшився на 24,1%. Середня заробітна плата в нашій державі зросла до 23 460 гривень. Про це повідомили в Держстаті.
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