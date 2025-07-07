Офіційно вільні: представник Кеті Перрі та Орландо Блума підтвердив їхній розрив

Перрі та Блум більше не пара, але бачитися зірки планують дуже часто.

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Кеті Перрі та Орландо Блум розійшлися - деталі від представника зірок / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

На початку червня з'явилися чутки про розставання Кеті Перрі та Орландо Блума

Через місяць їх підтвердив представник знаменитостей

Менше місяця тому в пресу просочилися чутки про те, що американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум перебувають у стані розриву їхніх восьмирічних стосунків (з них шість пара була заручена). З чуток, величезний вплив на це мало розчарування артистки через невтішні відгуки про її новий альбом та концертний тур. Актор максимально підтримував обраницю, але криза лише погіршувалася. Утім, не останню роль зіграв і той факт, що заручини між Блумом і Перрі так і не переросли у весілля.

Самі зірки своє розставання не коментували, проте нещодавно видання People опублікувало заяву представника Кеті та Орландо, який підтвердив, що романтичні стосунки в парі завершилися. Втім, розійшлася пара, судячи з усього, на мажорній ноті - Блум і Перрі планують підтримувати спілкування, щоб створити максимально здорову і безпечну атмосферу для їхньої спільної доньки.

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"У зв'язку з великим інтересом до стосунків Орландо Блума і Кеті Перрі, представники пари офіційно підтверджують, що в останні місяці стосунки Орландо і Кеті змінилися, і вони зосередилися на спільному вихованні дитини. Вони, як і раніше, бачитимуться разом як сім'я, оскільки їхнім спільним пріоритетом є і завжди буде виховання їхньої доньки Дейзі Дав (2020 р. н.) у любові, стабільності та взаємній повазі", - повідомляє представник артистів.

Кеті Перрі та Орландо Блум розійшлися - деталі від представника зірок / ua.depositphotos.com

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Про персону: Кеті Перрі Кеті Перрі - американська співачка, композиторка, авторка пісень, акторка, посол доброї волі ООН. 13 разів номінована на премію "Греммі", має 6 нагород Billboard Music Awards. Жінка року за версією видання Billboard (2012). Входить до списку найбільш високооплачуваних музикантів.

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