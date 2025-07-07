Чому 8 липня не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

8 липня забороняється брати участь у судових процесах - це може мати тривалі негативні наслідки.

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8 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 8 липня

Що не можна робити 8 липня

Народні прикмети і традиції

У вівторок, 8 липня, віряни святкують день пам'яті святого великомученика Прокопія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 8 липня

Прокопій народився в Єрусалимі в язичницькій, але благородній родині. Його мати, Теодосія, ревно захищала ідолів, а про батька нічого не відомо. Під час народження йому дали ім'я Неаній. Імператор Діоклетіан, який був відомий своєю жорстокістю до християн, поставив Неанія на військову службу, а потім призначив його дуксом (тим, хто винищує християн).

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Поблизу міста Апамея, дорогою до Єгипту, Неаній пережив надприродне видіння, сам Ісус Христос з'явився йому в небі і сказав: "Я є Ісус, розіп'ятий Син Божий". Після цього чоловік став християнином. Він охрестився і взяв собі ім'я Прокопія. За відмову приносити жертву язичницьким богам його схопили і довго катували. Навіть його мати Теодосія навернулася у віру, бачачи мужність свого сина. Після тривалих страждань Прокопій помер через укріплення мечем.

Що не можна робити 8 липня

Не можна лаятися і сваритися - це дуже небезпечно, особливо між родичами.

Не слід вирушати без молитви в далеку дорогу - вона буде небезпечною.

Забороняється брати участь у судових процесах - це може мати тривалі негативні наслідки.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

ясно і сонячно - чекайте на суху осінь і багатий урожай;

дощ - до сніжної, але не лютої зими;

8 липня вітряно - у серпні буде мінлива погода;

хмарно, але дощу немає - чекайте затяжного холоду на Покрову;

бджоли сидять у вулику і не вилітають - до дощу;

комарі кусаються сильніше ввечері - на потепління;

павуки активно плетуть павутину - буде гарна погода.

У народі 8 липня називалося Прокопів Вітер. Часто в цей період були сильні вітри, змінювалася погода. Наші пращури говорили: "Якщо Прокопій з вітром - буде багато бур'янів, але і жнива вчасно".

Іменини 8 липня

Які завтра іменини: Олександр, Сава, Федір.

Талісманом людини, народженої 8 липня, є геліотроп. Мінерал, що належить до родини кварців. Його цінували ще в давнину, наділяючи цілющими властивостями. Існує повір'я, що цей камінь здатний сприяти збільшенню рівня гемоглобіну в крові.

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