Чому 8 липня не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 8 липня
- Що не можна робити 8 липня
- Народні прикмети і традиції
У вівторок, 8 липня, віряни святкують день пам'яті святого великомученика Прокопія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 8 липня
Прокопій народився в Єрусалимі в язичницькій, але благородній родині. Його мати, Теодосія, ревно захищала ідолів, а про батька нічого не відомо. Під час народження йому дали ім'я Неаній. Імператор Діоклетіан, який був відомий своєю жорстокістю до християн, поставив Неанія на військову службу, а потім призначив його дуксом (тим, хто винищує християн).
Поблизу міста Апамея, дорогою до Єгипту, Неаній пережив надприродне видіння, сам Ісус Христос з'явився йому в небі і сказав: "Я є Ісус, розіп'ятий Син Божий". Після цього чоловік став християнином. Він охрестився і взяв собі ім'я Прокопія. За відмову приносити жертву язичницьким богам його схопили і довго катували. Навіть його мати Теодосія навернулася у віру, бачачи мужність свого сина. Після тривалих страждань Прокопій помер через укріплення мечем.
Що не можна робити 8 липня
- Не можна лаятися і сваритися - це дуже небезпечно, особливо між родичами.
- Не слід вирушати без молитви в далеку дорогу - вона буде небезпечною.
- Забороняється брати участь у судових процесах - це може мати тривалі негативні наслідки.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- ясно і сонячно - чекайте на суху осінь і багатий урожай;
- дощ - до сніжної, але не лютої зими;
- 8 липня вітряно - у серпні буде мінлива погода;
- хмарно, але дощу немає - чекайте затяжного холоду на Покрову;
- бджоли сидять у вулику і не вилітають - до дощу;
- комарі кусаються сильніше ввечері - на потепління;
- павуки активно плетуть павутину - буде гарна погода.
У народі 8 липня називалося Прокопів Вітер. Часто в цей період були сильні вітри, змінювалася погода. Наші пращури говорили: "Якщо Прокопій з вітром - буде багато бур'янів, але і жнива вчасно".
Іменини 8 липня
Які завтра іменини: Олександр, Сава, Федір.
Талісманом людини, народженої 8 липня, є геліотроп. Мінерал, що належить до родини кварців. Його цінували ще в давнину, наділяючи цілющими властивостями. Існує повір'я, що цей камінь здатний сприяти збільшенню рівня гемоглобіну в крові.
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