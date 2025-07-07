В Україні зростає попит на вживані авто з-за кордону: ТОП-моделі червня

Коротко:
- Лідером серед ввезених автомобілів залишається Volkswagen Golf
- Середній вік вживаних машин становить 8,8 року
В Україні в червні автопарк поповнили майже 20 тисяч старих легковиків, які були ввезені з-за кордону. Порівняно з червнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 7%. Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%.
Далі йдуть:
- електромобілі - 23%;
- дизельні - 21%;
- гібриди - 5%;
- авто з ГБО - 3%.
Лідером серед ввезених автомобілів залишається Volkswagen Golf.
У топ 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 985 од;
- RENAULT Megane - 698 од;
- SKODA Octavia - 652 од;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 634 од;
- TESLA Model Y - 567 од;
- AUDI Q5 - 560 од;
- NISSAN Rogue - 520 од;
- TESLA Model 3 - 513 од;
- NISSAN Leaf - 468 од;
- VOLKSWAGEN Passat - 451 од.
Середній вік уживаних машин, які в червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.
Загалом від початку року українці придбали 113,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
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