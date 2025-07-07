В Україні зростає попит на вживані авто з-за кордону: ТОП-моделі червня

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%.

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В Україні зростає попит на вживані авто з-за кордону / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Лідером серед ввезених автомобілів залишається Volkswagen Golf

Середній вік вживаних машин становить 8,8 року

В Україні в червні автопарк поповнили майже 20 тисяч старих легковиків, які були ввезені з-за кордону. Порівняно з червнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 7%. Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%.

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Далі йдуть:

електромобілі - 23%;

дизельні - 21%;

гібриди - 5%;

авто з ГБО - 3%.

Лідером серед ввезених автомобілів залишається Volkswagen Golf.

У топ 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 985 од;

RENAULT Megane - 698 од;

SKODA Octavia - 652 од;

VOLKSWAGEN Tiguan - 634 од;

TESLA Model Y - 567 од;

AUDI Q5 - 560 од;

NISSAN Rogue - 520 од;

TESLA Model 3 - 513 од;

NISSAN Leaf - 468 од;

VOLKSWAGEN Passat - 451 од.

Середній вік уживаних машин, які в червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.

Загалом від початку року українці придбали 113,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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