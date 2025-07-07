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Сотні рейсів скасовано, стоять натовпи людей: в аеропортах РФ транспортний колапс

Ангеліна Підвисоцька
7 липня 2025, 04:22
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Російські авіарейси скасовано через атаку дронів.
аеропорт у РФ
У РФ транспортний колапс / Колаж: Главред, фото: Росавіація

Що відомо:

  • РФ під атакою дронів
  • У РФ транспортний колапс
  • У РФ скасовують рейси в аеропортах

У Росії справжній транспортний колапс. Там другий день поспіль скасовують десятки авіарейсів. Усе через "безпеку" польотів. Про це пише Росавіація та мер Москви Сергій Пулково.

Повідомляється, по РФ були запущені дрони. У результаті цього було скасовано 90 рейсів в аеропорту Пулково, 26 рейсів у Нижньому Новгороді. Загалом близько 287 рейсів було скасовано.

відео дня

Мер Москви Собянін заявив, що російська ППО нібито збила шість дронів, що летіли в бік Москви. На місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Вибухи у РФ – останні новини

Як повідомляв Главред, 1 липня було уражено НПЗ та завод "Купол" за 1300 км – Генштаб розкрив деталі вогняного "привіту". Українські військові атакували нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" та оборонний завод "Купол".

Також у ніч на 3 липня пролунало багато вибухів – у РФ дрони атакували підсанкційний завод "Енергія". Вибухи було чути в обласному центрі та в місті Єлець, де розташоване одне з найбільших у РФ підприємств.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня у РФ був вражений військовий завод. Азовський оптико-механічний завод виготовляє критичні компоненти для армії Росії.

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