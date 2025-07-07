ТЦК змінюють формат роботи після ударів РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

ТЦК не припиняє роботу, а здійснив заходи розосередження і продовжить працювати у визначених локаціях.

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В Україні змінюють формат роботи ТЦК і СП / колаж: Главред, фото: УНІАН, visit.ua

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Вінницький ТЦК здійснив заходи розосередження

У ТЦК та СП Львівської області посилили заходи безпеки

У засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що вінницький обласний ТЦК та РП призупиняє свою роботу за місцем локації з метою убезпечення життя громадян та з огляду на напружену ситуацію в країні.

Відповідне повідомлення було опубліковано на сайті інформаційного агентства Укрінформ.

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"З огляду на напружену ситуацію в країні та з метою забезпечення життя і здоров'я громадян, Вінницька обласна ТЦК і СП призупиняє свою діяльність за адресою вул. Данила Галицького, 31", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, прийом громадян з питань медичного забезпечення з 7 липня 2025 року здійснюватиметься на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Миколи Пирогова. Миколи Пирогова.

/ Інфографіка - Главред

Прийом громадян із соціальних та інших питань відбуватиметься з 9 липня 2025 року на базі Центру надання адміністративних послуг "Прозорий офіс".

Зазначимо, що на сторінці у Facebook вінницького обласного ТЦК і СП ця інформація відсутня.

Зі свого боку у пресслужбі командування Сухопутних військ пояснили УП, що ТЦК здійснив заходи розосередження.

Як пояснили у пресслужбі командування Сухопутних військ, ТЦК не припиняє роботу, а здійснив заходи розосередження і продовжить працювати у визначених локаціях. Мета - забезпечити безпеку персоналу та відвідувачів установи.

Пізніше Вінницький ТЦК повідомив про те, що частину інформації у пості було змінено внаслідок стороннього втручання. Уточнюється, частина особового складу розосереджена, але прийом триває у звичайному режимі.

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Ситуація у Львівському ТЦК та СП

Водночас у ТЦК та СП Львівської області посилили заходи безпеки. Це пов'язано з російськими ударами по ТЦК в інших областях, пише Суспільне з посиланням на джерела.

Серед заходів безпеки - посилена пильність роти охорони, металошукач на вході. Жодної інформації про можливу зміну адрес поки що немає.

Раніше повідомлялося про удар РФ по будівлі ТЦК і житловому будинку в Кременчуці. Унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у двох містах поранені після "прильотів" по будівлях ТЦК. БпЛА вдарили по будівлі Харківського обласного ТЦК і СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК і СП.

Як писав Главред, Росія може продовжити завдавати ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) для зриву мобілізації в Україні.

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Про джерело: Сухопутні війська ЗСУ Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

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