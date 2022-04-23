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Молоко з вибухівкою: у Херсоні окупанти роздають українцям заміновану гуманітарку

23 квітня 2022, 09:53

У перші дні городяни відмовлялися від російської гуманітарної допомоги, але зараз її беруть все частіше, оскільки у людей закінчуються продукти і заощадження.

замінований пакет молока
Замінований пакет молока був у гуманітарці в Херсоні / in.kherson.ua

Російські окупанти роздають жителям тимчасово окупованого Херсона смертельно небезпечну гуманітарну допомогу. Місцеві жителі розповіли про вибухівку, яку знайшли в пакеті молока.

Про це пише місцеве видання У Херсоні.

За словами херсонця, в перші дні городяни відмовлялися від російської гуманітарки, але зараз її беруть все частіше, оскільки у людей закінчуються продукти і заощадження.

"Пакет з допомогою додому принесла моя мама-пенсіонерка, хоча я просив цього не робити. Але вчора взяла продукти. Що дивно, в пакеті частина продуктів була українського виробництва: крупи, масло, молоко. Мабуть, вони обкрадають наші магазини, а потім роздають продукти як гуманітарну допомогу", - розповів місцевий житель.

"Мама побачила, що закрутка в молоці не герметична, вона подумала, що хтось вже пив, що може бути зіпсованим, обережно відкрутила і побачила щось типу нитки, показала мені", - додав чоловік.

Коли він зрозумів, в чому справа, обережно розрізав упаковку і побачив там саморобний вибуховий пристрій. Якби жінка різко смикнула закрутку, то вибухівка могла б вибухнути.

  • Замінований пакет молока у Херсоні
    Замінований пакет молока у Херсоні Фото in.kherson.ua
  • Замінований пакет молока у Херсоні
    Замінований пакет молока у Херсоні Фото in.kherson.ua
  • Замінований пакет молока у Херсоні
    Замінований пакет молока у Херсоні Фото in.kherson.ua
  • Замінований пакет молока у Херсоні
    Замінований пакет молока у Херсоні Фото in.kherson.ua
  • Замінований пакет молока у Херсоні
    Замінований пакет молока у Херсоні Фото in.kherson.ua

читайте також"Кадирівці" розграбували українські конвої а роздавали гуманітарку нібито "від Рамзана та його мами"Як повідомляв Главред, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що щоби звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та сама тактика, що і при деокупації Київської області.

22 квітня Арестович розповів, що українські захисники провели успішну операцію в Херсонській області. Вони накрили вогнем передовий командний пункт російських загарбників, знищивши півсотні офіцерів армії РФ.

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