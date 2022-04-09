Під Маріуполем росіяни три дні катували 78-річного українського письменника, ветерана флоту СРСР

Євген Баль не дожив до свого 79-річчя шість днів

Під Маріуполем після триденних тортур російськими окупантами загинув капітан першого рангу, письменник і журналіст Євген Баль. 8 квітня йому виповнилося б 79 років.

Про смерть журналіста-ветерана повідомили в Національній спілці журналістів України. Підтвердив цю інформацію у Facebook і представник Національної спілки письменників України Павло Кущ.

У будинок Євгена Баля в приморському Мелекіно під Маріуполем окупанти увірвалися 18 березня. Приводом для незаконного затримання стали "компрометуючі" фото разом з українськими військовими.

"Окупанти перевернули догори дригом будинок, а самого господаря забрали "на підвал", — розповіла перша секретарка НСЖУ Ліна Кущ.

21 березня 78-річного Баля російські окупанти відпустили зі словами "не воюємо з ветеранами флоту СРСР".

Журналіст написав колегам лаконічне повідомлення: "Я вдома. Все добре".

Спілка журналістів тримала в таємниці переслідування чоловіка, щоби він міг виїхати з тимчасово захопленої території та потрапити в безпечне місце.

Українського письменника-ветерана жорстоко побили. Він не зміг прийти до тями після тортур — його серце зупинилося 2 квітня. До свого 79-річчя він не дожив 6 днів.

"2 квітня він пішов з життя. Його смерть стала наслідком тортур, яким піддали журналіста-ветерана російські окупанти. Незаконний арешт і побиття, наслідком яких стала смерть нашого 78-річного колеги - це ще один військовий злочин окупантів, за який має послідувати невідворотне і суворе покарання", — повідомили в НСЖУ.

Письменник Євген Баль помер від тортур / Фото t.me/spilkanews

Хто такий Євген Баль

Євген Баль був капітаном 1 рангу у відставці, моряком-підводником. Як морський офіцер понад 30 років ніс службу на підводних човнах Північного і Тихоокеанського флотів, не раз ходив в автономне плавання. Був членом Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України.

Чоловік вів активну патріотичну та волонтерську діяльність у Приазов'ї.

Він писав книги про початок війни на Донбасі, описував події 2014 року. А також зустрічався з морськими піхотинцями і з багатьма військовими підрозділами, які захищали Маріуполь і Україну.

Євген Баль - автор книг "Фарватер невідомий", "Меридіани штурмана Барка", "Хроніки пса Філімона" і багатьох публікацій у пресі.

Як повідомляв Главред, в Луганській області загинув відомий львів'янин Юрій Руф - український поет, письменник, вчений, громадський діяч, засновник літературного проекту Дух Нації.

2 квітня в Маріуполі загинув відомий литовський режисер і документаліст Мантас Кведаравічюс. Він "був убитий з камерою в руках".

Мантасу Кведаравічюсу було 45 років. У 2016 році він зняв фільм "Маріуполіс", який розповідає про війну на сході України. Ця стрічка стала переможцем Берлінського кінофестивалю.

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