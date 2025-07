Удари точніші, а тактика підступніша: в ISW назвали нові цілі РФ для атак

Ключові тези:

Російські атаки по цивільних цілях в Україні частішають. Ймовірно, країна-агресор діє так навмисно. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони нагадали, що в ніч з 5 на 6 липня Росія здійснила серію ударів дронів і ракет по Україні, включно з "подвійним ударом" по рятувальниках.

В ISW зауважили, що російські війська атакували ТЦК у Кременчуці Полтавської області.

"Це вже третій подібний удар з 30 червня. Такі удари по ТЦК, імовірно, спрямовані на те, щоб завадити українським зусиллям з мобілізації", - наголошують аналітики.

У звіті також додали, що технологічні адаптації російських безпілотників і тактика ударів, як-от накопичення безпілотників поблизу цілі перед одночасним ударом, підвищили здатність Росії точно координувати удари і вражати намічені цілі.

"Нещодавні нічні удари Росії дедалі частіше призводять до жертв серед цивільного населення, і Росія, цілком імовірно, навмисно атакує українських мирних жителів, зокрема за допомогою "подвійних ударів", імовірно, спрямованих на вбивство рятувальників, і ударів по військових комісаріатах", - підсумували в ISW.

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 липня російські війська вдарили по Харкову ударними безпілотниками типу Шахед. У місті прогриміло 4 вибухи. Під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони міста.

Київ також зазнав чергової атаки дронів-камікадзе армії країни-агресора РФ. Унаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та порожній резервуар.

Варто додати, що 6 липня ворог атакував Вишгородський район Києва. Тоді постраждали три людини. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.