Багато постраждалих та пожежа в житловому будинку: росіяни атакували Харків

Коротко:
- Росіяни атакували Харків Шахедами
- Під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони міста
- У Шевченківському районі виникла пожежа на 8 поверсі будинку
У ніч на 7 липня російські війська вдарили по Харкову ударними безпілотниками типу Шахед. У місті прогриміло 4 вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Відомо, що під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони міста.
"У Шевченківському (районі, - ред.) попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку. У Слобідському районі удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту", - написав він.
Зазначається, що у Шевченківському районі четверо постраждалих, з них двоє дітей. У Слобідському районі - двоє поранених.
Водночас, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок влучення ворожого безпілотника виникла пожежа на 8 поверсі будинку у Шевченківському районі, орієнтовна площа займання — 10 м².
"У Слобідському районі Харкова внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільні обʼєкти, будівлю дитячого садочка. Загальна кількість постраждалих зросла до семи осіб", - наголосив він.
В 6:21 Синєгубов додав, що у Шевченківському районі Харкова є шість постраждалих. За його словами, загальна кількість поранених внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків зросла до восьми осіб.
О 6:32 стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки Харкова БпЛА зросла до 10 осіб. У Шевченківському районі постраждали 8 осіб, а у Слобідському — 2. Всім надається необхідна медична допомога.
О 6:46 вже повідомлялось про 13 постраждалих внаслідок атаки на Харків.
"Шевченківський район - 10 постраждалих. Слобідський район - 3 постраждалі людини, з них дівчинка трьох років", - йдеться у повідомленні.
О 7:21 Синєгубов заявив, що вже є 20 постраждалих, серед них 3 – діти. Так, у Шевченківському районі 12 постраждалих, а у Слобідському – 8.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, уночі 6 липня російські окупаційні війська застосували дрони Shahed по Київській області, Харкову та Запорізькій області. Вибухи гриміли і в Миколаєві. Фіксували пожежі та руйнування. Постраждали люди.
Унаслідок комбінованої атаки на Київ у ніч на п'ятницю, 4 липня, загинула одна людина. Крім того серед постраждалих 10-річна дівчинка.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 липня країна-агресор РФ завдала по Україні одного з наймасштабніших повітряних ударів. Загалом окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема щонайменше 330 російсько-іранських Шахедів. Також ворог застосував ракети, зокрема балістичні.
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Про персону: Ігор Терехов
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
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