Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Багато постраждалих та пожежа в житловому будинку: росіяни атакували Харків

Марія Николишин
7 липня 2025, 06:27оновлено 7 липня, 07:34
435
Росіяни били по житловій забудові та цивільному обʼєкту.
Багато постраждалих та пожежа в житловому будинку: росіяни атакували Харків
Атака РФ на Харків / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Коротко:

  • Росіяни атакували Харків Шахедами
  • Під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони міста
  • У Шевченківському районі виникла пожежа на 8 поверсі будинку

У ніч на 7 липня російські війська вдарили по Харкову ударними безпілотниками типу Шахед. У місті прогриміло 4 вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Відомо, що під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони міста.

відео дня

"У Шевченківському (районі, - ред.) попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку. У Слобідському районі удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту", - написав він.

Зазначається, що у Шевченківському районі четверо постраждалих, з них двоє дітей. У Слобідському районі - двоє поранених.

Водночас, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок влучення ворожого безпілотника виникла пожежа на 8 поверсі будинку у Шевченківському районі, орієнтовна площа займання — 10 м².

"У Слобідському районі Харкова внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільні обʼєкти, будівлю дитячого садочка. Загальна кількість постраждалих зросла до семи осіб", - наголосив він.

В 6:21 Синєгубов додав, що у Шевченківському районі Харкова є шість постраждалих. За його словами, загальна кількість поранених внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків зросла до восьми осіб.

О 6:32 стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки Харкова БпЛА зросла до 10 осіб. У Шевченківському районі постраждали 8 осіб, а у Слобідському — 2. Всім надається необхідна медична допомога.

Багато постраждалих та пожежа в житловому будинку: росіяни атакували Харків
Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

О 6:46 вже повідомлялось про 13 постраждалих внаслідок атаки на Харків.

"Шевченківський район - 10 постраждалих. Слобідський район - 3 постраждалі людини, з них дівчинка трьох років", - йдеться у повідомленні.

О 7:21 Синєгубов заявив, що вже є 20 постраждалих, серед них 3 – діти. Так, у Шевченківському районі 12 постраждалих, а у Слобідському – 8.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, уночі 6 липня російські окупаційні війська застосували дрони Shahed по Київській області, Харкову та Запорізькій області. Вибухи гриміли і в Миколаєві. Фіксували пожежі та руйнування. Постраждали люди.

Унаслідок комбінованої атаки на Київ у ніч на п'ятницю, 4 липня, загинула одна людина. Крім того серед постраждалих 10-річна дівчинка.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 липня країна-агресор РФ завдала по Україні одного з наймасштабніших повітряних ударів. Загалом окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема щонайменше 330 російсько-іранських Шахедів. Також ворог застосував ракети, зокрема балістичні.

Читайте також:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова новини України Олег Синегубов атака дронів Ігор Терехов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни в істериці через атаку: БпЛА налетіли на Московську область

Росіяни в істериці через атаку: БпЛА налетіли на Московську область

07:52Світ
Багато постраждалих та пожежа в житловому будинку: росіяни атакували Харків

Багато постраждалих та пожежа в житловому будинку: росіяни атакували Харків

06:27Україна
Проти цього Росія безсила: Україна знайшла чудовий спосіб боротьби з Шахедами

Проти цього Росія безсила: Україна знайшла чудовий спосіб боротьби з Шахедами

04:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали не виходити надвір 7 липня в певні години - причина

Українців закликали не виходити надвір 7 липня в певні години - причина

Максим Галкін показав затишний домашній момент із донькою Лізою та Пугачовою

Максим Галкін показав затишний домашній момент із донькою Лізою та Пугачовою

Китайський гороскоп на завтра 7 липня: Козлам - труднощі, Півням - образа

Китайський гороскоп на завтра 7 липня: Козлам - труднощі, Півням - образа

Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 липня: Дівам - перемога, Рибам - проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 липня: Дівам - перемога, Рибам - проблеми

Чому Трамп уникає питання продажу зброї для України - в МЗС назвали нюанс

Чому Трамп уникає питання продажу зброї для України - в МЗС назвали нюанс

Останні новини

07:52

Росіяни в істериці через атаку: БпЛА налетіли на Московську область

06:27

Багато постраждалих та пожежа в житловому будинку: росіяни атакували Харків

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти цифру 208

05:09

Розкрито секрет прапора України: чому він синьо-жовтий та коли з'явився впершеВідео

04:38

Проти цього Росія безсила: Україна знайшла чудовий спосіб боротьби з Шахедами

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

04:22

Сотні рейсів скасовано, стоять натовпи людей: в аеропортах РФ транспортний колапс

04:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках із собакою за 19 с

02:30

Як правильно вибрати ковбасу: несподівана відповідь просто вразить наповалВідео

02:09

Бої не припиняються: у Генштабі розповіли, які напрямки залишаються найгарячішими

Реклама
02:00

Офіційно вільні: представник Кеті Перрі та Орландо Блума підтвердив їхній розрив

01:43

Melovin мобілізувався: де проходитиме службу співак

01:05

Європа на порозі змін: чи зможуть вони обійтись без американської зброї

00:53

"Вогонь вогненний": Ольга Сумська здивувала формами без ретуші

00:23

Євро-0 може повернутися на АЗС: експерт розкрив, чому уряд розглядає такий крок

06 липня, неділя
23:43

Юрій Нікітін показав свою 94-річну маму-іменинницю

23:31

"Це символ демона, терміново викиньте!": мольфар розповів про трендову дитячу іграшкуВідео

23:21

Базова військова підготовка для студентів: у Раді розкрили ключові деталі

22:55

Україна переможе, якщо Захід візьметься за розум: Forbes назвав план дій

22:25

Кому вигідна нескінченна війна в УкраїніПогляд

22:10

І корисні, і смачні: 12 овочів із найнижчим вмістом цукру

Реклама
21:59

В Україні готують житлову реформу: що зміниться

21:57

Секрети "Калібрів": ВМС України розкрили неочікувані зміни у застосуванні

21:07

Олена Мозгова вперше назвала ім'я співака, який напоумив її кинути співати

20:45

Україна звернулася до Берліна: ЗМІ розкрили, що саме увійшло до списку зброї

20:20

"У цьому скликанні точно": Гетманцев сказав, чи буде Рада розкривати банківську таємницю

19:57

Український "Гоґвартс": що приховував Таємний університет у Львові

19:47

Литимуть дощі з грозами: які області накриє негода

19:33

Максим Галкін показав затишний домашній момент із донькою Лізою та Пугачовою

19:27

"Вітаємо бійця": барабанщик гурту "Жадан і Собаки" мобілізувався до Нацгвардії

19:02

Чому Трамп уникає питання продажу зброї для України - в МЗС назвали нюанс

18:51

Велика гра Сі: аналітик розкрив три причини, навіщо Пекіну затяжна війна в Україні

18:47

"Буде супервесело": Ілон Маск готується до першого з'їзду своєї партії

18:23

Як за прізвищем дізнатись історію свого роду - все вирішує кілька літерВідео

18:19

Україну накриває аномальна спека: синоптик здивував прогнозом на найближчі дні

17:39

"Дякую вам": Оззі Осборн зіграв свій прощальний концерт

17:15

Дуже суворі прикмети 7 липня: що можна і не можна робити цього дня

17:14

Чому ми не пам’ятаємо сни: наукове пояснення і що з цим робити

16:55

Зеленський ввів особливі санкції за поданням НБУ - хто потрапив під удар

16:41

Морпіх Діанов одружився та вперше показав обраницю

16:26

Дитячий ансамбль їхав на фестиваль зі Львова: в Угорщині розбився автобус з українцями

Реклама
16:25

Гороскоп на завтра 7 липня: Ракам - неймовірний успіх, Стрільцям - гарні новини

16:21

Дві любові в одній мові: чому "кохати" — це не те саме, що "любити"

16:13

Українців закликали не виходити надвір 7 липня в певні години - причина

15:59

РФ готує штурм і перекидає нові резерви: у Мережі назвали напрямок

15:26

Чому 7 липня не можна працювати і пити алкоголь: яке церковне свято

15:19

Хто та коли насправді заснував Одесу: одна знахідка під час розкопок змінює всеВідео

15:13

РФ підвищить масштаби ударів БпЛА по Україні: з'явився тривожний прогноз

14:52

"Не можемо собі дозволити": у Раді зробили заяву про середню пенсію в УкраїніВідео

14:35

До якого замка підходить ключ: загадку треба розгадати за 8 секунд

14:17

Курс б'є рекорди в Україні: українців попередили, що потрібно зробити з валютою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти