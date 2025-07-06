Олена Мозгова вперше назвала ім'я співака, який напоумив її кинути співати

Перші кроки Мозгової, як співачки, не отримали схвалення близької людини.

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Олена Мозгова зараз - продюсерка зізналася, чому кинула співати / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

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В юності Олена Мозгова намагалася побудувати кар'єру співачки

Сьогодні вона зізналася, чому пішла зі сцени в продюсування

Легендарний український співак Микола Мозговий бачив свою єдину доньку Олену на сцені. Він мріяв про те, щоб вона стала співачкою - складав для неї пісні, допомагав із записом. Однак сама Олена після кількох музичних спроб відмовилася від музичної кар'єри, і зайнялася продюсуванням.

Зараз Мозгова вирішила повернутися до витоків і дедалі частіше береться за мікрофон, як виконавиця. Сьогодні в ефірі Сніданку з 1+1 вона вперше зізналася, чому закинула співочу кар'єру раніше, і завдяки чому вона знову співає зараз.

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Олена розповіла, що відмовитися від співу їй порадив Олександр Пономарьов, який на той момент був її чоловіком. "Колись Пономарьов мені сказав: "Співаєш ти погано, голосу в тебе немає, тому співати ти не будеш, буду співати тільки я". І я погодилася", - згадує Мозгова.

Однак вона про це не шкодує, адже змогла реалізувати себе, як продюсерка. До того ж старі комплекси та образи вона вже давно пропрацювала, і сьогодні впевнена в собі, як ніколи. "Якби я співала, то, можливо, це (продюсерський талант) б не розвивала. А так, бачите, 51 [рік] – не привід не співати. Коли я зайнялася тим, щоб полюбити себе, одним із таких моментів підтвердження цього було те, що я маю зняти кліп на "Матіолу" і випустити його в люди", - розмірковує Олена Мозгова.

Олена Мозгова зараз - продюсерка зізналася, чому кинула співати / Скриншот YouTube

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Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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