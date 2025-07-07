Коли відбудують новий корпус Охматдиту: Соломія Вітвіцька розкрила дату

Вітвіцька розповіла про прогрес роботи над реконструкцією дитячої лікарні.

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Соломія Вітвіцька зараз - ведуча розповіла про відновлення Охматдиту / колаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Восьмого липня виповниться рік з моменту російської ракетної атаки на найбільшу дитячу лікарню України Охматдит. Як триває відновлення зруйнованих і пошкоджених корпусів розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк українська журналістка та ведуча ТСН Соломія Вітвіцька. Вона є головою Наглядової ради благодійного фонду "Охматдит - здорове дитинство", який займається фінансуванням цього процесу.

Вітвіцька зазначила, що роботи вже почалися. Дата запланованого завершення - 31 грудня 2025 року. "Наша головна задача – щоб новий корпус відбудували якнайшвидше, максимально прозоро і якісно", - каже журналістка.

Вітвіцька підкреслила, що фонд є лише платником, і участі у відборі підрядника не брав. "Документацію готували МОЗ і лікарня. Охматдит оголошував тендер. Тристороння угода підписана між фондом, як платником, між лікарнею і підрядником – ми платимо і контролюємо. До вибору забудовника жодного стосунку ми не маємо. На платформі Prozorro був організований тендер закупівлі, цей забудовник запропонував найнижчу ціну. Він має досвід. До речі, як раз добудовував цей корпус – це його дітище фактично. Ми лише платимо кошти і контролюємо процес", - каже вона.

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Соломія Вітвіцька зараз - ведуча розповіла про відновлення Охматдиту / Пресслужба

До слова, реставрація київського Охматдиту - не єдиний проєкт, який курирує Соломія. Команда закупила обладнання для басейну, який відновили незадовго до ракетного удару, оплачує навчання реабілітологів. Також закуплено обладнання для лікування суглобів для львівського Охматдиту. Опрацьовується будівництво басейну для немовлят і реконструкція відділень у поліклініці для ментального здоров'я.

"Ми про все звітуємо – усе на сторінках наших у соцмережах, на сайті. Це конкретні факти. Зараз на рахунках фонду 400 мільйонів, 15 мільйонів уже переказано. Йдуть паралельні проєкти, тому що донати паралельно надходять і надалі", - повідомила Соломія Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька зараз - ведуча розповіла про відновлення Охматдиту / Скриншот YouTube

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Про персону: Соломія Вітвіцька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проєкту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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