Трамп зробив гучну заяву про допомогу Україні та 'наїхав' на Путіна

Дональд Трамп нагадав, що нещодавно провів конструктивну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

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Дональд Трамп прокоментував ситуацію навколо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

Трамп заявив, що надає значну допомогу Україні

Президент США назвав розмову із Зеленським "відмінною"

Розмова з Путіним залишила у Трампа "почуття розчарування"

Президент США Дональд Трамп заявив, що надає значну допомогу Україні у війні, яка, на його думку, взагалі не повинна була початися.

Відповідаючи на запитання, чому він не надає Україні таку саму підтримку, як Ізраїлю, Трамп відповів: "Я дійсно допомагаю Україні. Допомагаю досить суттєво. Але повторюся - цієї війни не повинно було бути, вона не повинна була початися". Його заяви транслювали в ефірі Fox News.

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Президент США знову заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну не відбулося б, якби він залишився президентом після виборів 2020 року.

"Якби вибори не були, на мою думку, сфальсифіковані, не було б російської агресії, інфляції та ганебного відходу США з Афганістану. Це, я вважаю, був один із найбільш принизливих моментів в історії Америки. Не сталося б і війни між Ізраїлем і ХАМАС, як і нинішнього загострення з Іраном", - додав Трамп.

Він також повідомив, що нещодавно провів конструктивну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, назвавши її "відмінною".

"Я вважаю, це була гарна розмова (із Зеленським - ред.). По ньому наносять дуже серйозні удари - і я говорив, що так і буде. По ньому наносять дуже серйозні удари", - зазначив Трамп.

При цьому він згадав і свої контакти з диктатором РФ Володимиром Путіним, наголосивши, що ці розмови залишили в нього "почуття розчарування".

"І я був дуже розчарований своєю розмовою з президентом Путіним. Я був дуже розчарований", - додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський оцінив розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, як найкращу за весь час їхнього спілкування.

Нагадаємо, раніше Трамп публічно відповів на запитання про те, чи зможе закінчити війну в Україні. Американський лідер засумнівався у своїй обіцянці "зупинити війну за 24 години".

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

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Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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