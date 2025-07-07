'Такого за три роки не було': військовий приголомшив заявою про Запоріжжя

Головне із заяви військового:
- Окупанти проводять штурмові дії на Запорізькому напрямку
- Ворог діє малими групами по 3-4 особи
- Також росіяни використовують більше дронів, FPV і розвідувальних БПЛА
Перед армією країни-агресора Росії поставили нове завдання. Ймовірно, ворог все літо буде проводити штурмові дії на Запорізькому напрямку. Про це заявив заступник командира батальйону 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" з позивним Forest в ефірі Еспресо.
"У Запорізькій області по всій лінії розмежування противник проводить штурмові дії. Ворог діє малими групами по 3-4 особи, не застосовуючи техніки, а в деяких випадках використовує баггі або мотоцикли. Якщо порівнювати інтенсивність ворожих дій у 2022 або 2023 роках, то 2025 рік більш насичений штурмовими діями окупантів. У нас такого за три роки не було", - наголосив він.відео дня
За його словами, з боку ворога зросла активність як штурмових дій, так і кількість дронів, і FPV, і розвідувальних БПЛА, і уражень артилерією.
"Противник отримав завдання – вийти на маріупольську трасу, перебити логістичне забезпечення на Донецьк, взяти Оріхів, вийти на Кам'янське, а далі - Комишуваха. Відповідно, для виконання цих завдань, я так розумію, ворог все літо буде проводити штурмові дії", - підсумував заступник командира.
Ситуація на фронті - останні новини України
Як повідомляв Главред, військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що становище військ країни-агресора Росії в Сумській області погіршується. Сили оборони України просуваються флангами і зуміли взяти в кліщі деякі позиції противника.
Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти намагаються прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Ворог на Покровському напрямку захопив одразу два села — Новоукраїнка та Зелений Кут, що розташовані поблизу адміністративної межі із Дніпропетровщиною.
Водночас, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук сказав, що ситуація на Дніпропетровщині є доволі напруженою. Атаки ворога на цьому напрямку пов'язані з наступом на Покровськ.
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Про джерело: 65-та окрема механізована бригада "Великий луг"
65-та окрема механізована бригада "Великий луг" (65 ОМБр) — механізоване з'єднання Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю в бригаду. В грудні 2024 року підрозділи бригади брали участь в обороні с. Роботине в Запорізькій області, пише Вікіпедія.
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