У двох містах поранені після 'прильотів' по будівлях ТЦК: РФ вдарила дронами

БпЛА вдарили по будівлі Харківського обласного ТЦК і СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК і СП.

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РФ вдарила по будівлях ТЦК і СП / Колаж: Главред, фото: скріншот

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РФ завдала ударів по ТЦК і СП у Харкові та Запоріжжі

Унаслідок атак є поранені військові

Армія країни-окупанта РФ завдала повітряних ударів БпЛА по територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки в Харкові та Запоріжжі в понеділок, 7 липня.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram Сухопутних військ Збройних сил України.

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/ Главред

Зазначається, що внаслідок атаки відбулося влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК і СП та прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК і СП.

Дивіться відео - наслідки удару РФ по Харкову:

"Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК і СП є поранений, а в Харківському ОТЦК і СП поранені 3 особи. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", - додали в Сухопутних силах.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по Київщині, Харкову, Миколаєву та Запорізькій області. У регіонах фіксувалися пожежі та руйнування, постраждали люди.

Як повідомляв Главред, раніше ворожі сили вдарили БПЛА по Полтаві. У Сухопутних силах ЗСУ заявили про загиблих і поранених. Фіксувалася пожежа в будівлі Полтавського міського ТЦК і СП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакували Київ десятками дронів і ракетами. Наслідки фіксувалися в понад 13 районах столиці. Були пожежі, у місті стояв дим.

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Про джерело: Сухопутні війська ЗСУ Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

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