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Melovin мобілізувався: де проходитиме службу співак

Анна Підгорна
7 липня 2025, 01:43
16
Про важливе рішення Меловін повідомив просто на сцені, де виступив із майбутніми колегами.
Melovin
Melovin мобілізація - співак розкрив деталі про службу / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Стисло:

  • Меловін повідомив про новий етап у житті та творчості
  • Артист розкрив, де служитиме

Український співак Melovin 6 липня дав сольний концерт, під час якого йому акомпанували музиканти з Академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України. Під час виступу артист зробив перед шанувальниками важливе оголошення: він мобілізувався до лав Державної прикордонної служби і стане частиною Ансамблю.

Пізніше у своєму блозі в Instagram Меловін написав: "Це не новий проєкт. Це не гучна колаборація. Це - рішення. Усвідомлене. Справжнє. Радію, що маю змогу стати частиною Ансамблю Державної прикордонної служби України. Музика завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап - не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу. Слава Україні".

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Шанувальники Melovin були шоковані цією новиною, але все ж таки палко підтримали артиста в його рішенні розпочати новий етап у своєму житті та творчості, та пов'язати його зі службою.

Melovin
Melovin мобілізація - співак розкрив деталі про службу / instagram.com/melovin_official
Melovin
Melovin мобілізація - співак розкрив деталі про службу / instagram.com/melovin_official

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Про персону: Melovin

MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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