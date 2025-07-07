Євро-0 може повернутися на АЗС: експерт розкрив, чому уряд розглядає такий крок

Кабмін може тимчасово скасувати вимогу щодо Євро-5 аби стабілізувати ситуацію на паливному ринку.

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Уряд обговорює дозвіл на продаж бензину стандартів Євро-0–2 / колаж: Главред, фото: pixabay

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Чому Україна може повернути старі стандарти пального

Як міні-НПЗ можуть врятувати ситуацію з дефіцитом

Чим загрожує ринку втрата головного нафтозаводу

В Україні розглядають можливість тимчасового повернення до використання бензину стандартів Євро-0, Євро-1 та Євро-2. Про це в коментарі УНІАН повідомив експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін. За його словами, таке рішення обговорюється на тлі значних ушкоджень Кременчуцького нафтопереробного заводу внаслідок червневих обстрілів.

"Швидше за все, відкладуть норму Євро-5 (заборону продажу бензину нижче стандарту Євро-5, тобто з низьким вмістом сірки, – УНІАН) та повернуть Євро-0... В Кабміні це питання вже в роботі. Дозволять Євро-0, Євро-1, Євро-2", – зазначив експерт. відео дня

За словами Льоушкіна, після удару по Кременчуцькому НПЗ підприємство потребує тривалого ремонту. Завод відігравав ключову роль у забезпеченні внутрішнього ринку паливом, переробляючи нафту та газовий конденсат українського видобутку.

"У нас є 'Укргазвидобування', яке видобуває газовий конденсат, нафту та інші корисні копалини, а основний переробник в нас випадає. Нафту качати потрібно, газовий конденсат качати треба, їх треба десь використовувати. Тому потрібно міні-НПЗ дати можливість переробляти те, що ми накачали, як це було за часів паливної кризи", – пояснив він.

Ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Експерт також припускає, що міні-НПЗ можуть частково компенсувати втрати потужностей головного нафтопереробного заводу країни. Таке рішення, за його словами, може бути тимчасовим – до завершення відновлення Кременчуцького НПЗ.

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Як повідомляв Главред, у Верховній Раді пропонують скасувати паперові довідки про медичну придатність до керування (форма №083/о) й перейти на електронні медвисновки через систему ЕСОЗ, синхронізовану з реєстром "Оберіг". Відповідний законопроєкт №13131 подав Михайло Радуцький.

Також в Україні змінюють правила складання практичного іспиту на водійські права. МВС пропонує збільшити інтервали між спробами у разі провалу: 2-га спроба — через 10 днів, 3-тя — через 20 днів, 4-та і наступні — через 30 днів.

Крім того, в Україні змінюється порядок проходження технічного огляду автомобілів. Починаючи з 1 липня 2025 року, усі перевірки транспортних засобів мають обов’язково супроводжуватися відеофіксацією.

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