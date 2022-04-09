"Вона бандерівка": у Херсоні окупанти 12 годин ґвалтували багатодітну матір, її здав місцевий житель

Російські військові здійснюють сексуальне насильство щодо українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку / Колаж Reuters, ua.depositphotos.com

У Херсоні російські окупанти впродовж 12 годин ґвалтували матір чотирьох дітей. На жінку в розмові з путінськими солдатами в магазині показав місцевий житель, сказавши, що "вона - бандерівка".

Напад на Олену (ім'я змінено) стався 3 квітня, повідомляє видання The Daily Mail.

Жінка розповіла, що вона була в магазині о 15:00, коли увійшли солдати і почали розмовляти з покупцями.

Один вказав на неї та сказав: "Вона - бандерівка!".

"Я швидко вийшла з магазину. Я якраз встигла зайти в свій будинок. Двоє російських солдатів увійшли в двері слідом за мною. Не кажучи ні слова, вони штовхнули мене на ліжко. Вони притиснули мене гвинтівкою і роздягли. Вони не говорили багато. Іноді мене називали "бандерівкою" або говорили один одному "твоя черга". Потім, о 4 годині ранку, вони пішли", - розповіла постраждала.

Жінка додала, що не хоче більше жити, але присягнулася знайти тих, хто її зрадив.

"Я вкажу пальцем на людей, які видали мене. Я вкажу на них моєму чоловікові", - сказала Олена, чоловік якої служить на передовій.

Аліна Кривуляк з організації із захисту прав жінок La Strada вважає, що за час російського вторгнення в Україну сексуальному насильству піддалися тисячі жінок і дівчат. На гарячу лінію La Strada вже надійшли повідомлення про сім випадків зґвалтування. Але коли пройде початковий шок, дзвінків стане більше.

Про перший випадок зґвалтування російськими солдатами українок організації із захисту прав жінок стало відомо 4 березня. Тоді троє російських солдатів зґвалтували матір та її 17-річну доньку.

"Російські солдати здійснювали сексуальне насильство щодо українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку", — заявляла раніше Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

При цьому вона визнала, що поки існують труднощі зі збором доказів у зв'язку з військовими діями в країні.

читайте такожОкупант тиждень ґвалтував українку та зізнався їй у коханні - отримавши відмову, він застрелив її стару матірЯк повідомляв Главред, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що зґвалтування стало ще однією зброєю путінської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. За її словами, з кожним днем війни в Україні фіксується все більше випадків сексуального насильства з боку загарбників.

Зокрема, в одному з сіл на Інгулецькому напрямку на Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину і 78-річну пенсіонерку.

У Київській області в селі Іванків російські окупанти згвалтували сестер-підлітків у віці 15 і 16 років. Після цього дівчата в селищі стали стригтися, "щоби бути менш привабливими", тому що кремлівські війська витягували жінок за волосся з підвалів для знущань над ними.

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