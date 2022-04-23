Окупанти вкрали зерно з елеватора у Херсонській області і через захоплений Крим відвезли все до РФ

Практично на всіх захоплених росіянами територіях окупанти чинять тиск на українських фермерів і грабують їх, сказала Людмила Денисова.
У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно, і вивезли його через захоплений Крим на територію російської держави. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів. На окупованій Луганщині фермерів змушують почати посівну, а урожай мають намір "націоналізувати". Росія скоює військові злочини, за які міжнародним законодавством передбачені покарання. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона написала, що зерно з елеватора було вкрадено в селищі Новоолексіївка. При цьому помітили і поїзд з написом "зерно", який їхав з півострова через Керченський міст.
читайте такожРосійські окупанти вкрали 5 українських кораблів з десятками тисяч тонн зерна"У Херсонській області окупанти спустошили елеватор в селищі Новоолексіївка і вивезли все зерно до окупованого Криму. Також було помічено поїзд, на вагонах якого було написано "зерно". Він виїжджав з півострова через Керченський міст", - сказала Денисова.
Крім того, вона акцентувала увагу на тому, що майже на всіх окупованих росіянами територіях фіксуються утиски і погрози на адресу фермерів з боку окупантів. Зокрема, у Луганській області фермерів Сватівського району бойовики так званої "ЛНР" змушують почати посівну. Більшість врожаю вони зібралися "націоналізувати", а людям залишити мізер. Причому фермерам обіцяють "безкоштовне пальне" на час посівної.
Аграрії вирішили не приймати таку "щедру" пропозицію. Через це окупанти загрожують їм конфіскацією сільськогосподарської техніки, посівного матеріалу і в'язницею.
Дії РФ на тимчасово захоплених територіях України – це військові злочини, за які окупанти повинні понести покарання.
"Прошу комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочинів і порушень Росії прав людини в Україні", - підкреслила Людмила Денісова.
"Кадирівці" вкрали комбайни і відвезли їх до Чечні
У Херсонській області, яка тимчасово захоплена Росією, окупанти-"кадирівці" вкрали у місцевих фермерів два комбайни. Сільськогосподарську техніку зафіксували на території Чечні.
У компанії Агротек заявляли, що у них в окупованому армією РФ Мелітополі викрали два нових сучасних комбайни, сівалку і трактор John Deere. Вартість техніки оцінюється в 1 мільйон євро. Вона пропала після того, як дилерський центр пограбували російські війська. За геолокацією вдалося з'ясувати, що техніка опинилася у Чечні.
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