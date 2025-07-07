Українців закликали бути обережними на вулиці: яка небезпека скоро накриє нашу державу

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 8 липня
- Як вплине на погоду циклон Gabriel, який накриє нашу державу
- Яка небезпека чекає на українців
Погода в Україні у вівторок, 8 липня, відзначиться продовженням сильної спеки. Температура повітря упродовж дня становитиме +30…+33 градуси, а на півдні та у центрі місцями навіть буде +34…+36 градусів.
Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона розповіла, що переважно домінуватиме суха погода.
Але у низці областей потрібно бути дуже обачними, адже очікуються дощі з грозами. Йдеться про західні регіони – там під впливом циклону Gabriel та атмосферних фронтів будуть йти грозові дощі.
Також дощі з грозами вдень чи ввечері дійдуть до північних областей, а також Вінниччини і Черкащини.
У Києві 8 липня буде спекотно, очікується +31…+33 градуси.
Полегшення від спеки може принести вже ввечері у вівторок дощ з грозою, зазначила синоптикиня.
У той же час вона попередила про сильну небезпеку – зливи з грозами і шквалами подекуди можуть починатися за лічені хвилини.
"Враховуючи сильну спеку плюс температурні контрасти на висотах – часом дощ за лічені хвилини може перейти у сильну зливу із шквалом. Обережно", – наголосила вона.
Спека 9 липня послабне в західних областях України.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, українців закликали не виходити надвір 7 липня в певні години – стала відома причина. 7 липня в Україні очікується справжня спека з температурою до +36°C, а в окремих регіонах – грози, зливи та шквали, синоптики звернулись з попередженням.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриває аномальна спека – синоптик здивував прогнозом на найближчі дні. У багатьох областях України температура повітря підвищиться майже до +40 градусів.
Нагадаємо, литимуть дощі з грозами – які області накриє негода. Погода в Ужгороді буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до 36 градусів тепла.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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