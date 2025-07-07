Українців закликали бути обережними на вулиці: яка небезпека скоро накриє нашу державу

До українців звернулися із попередженням – Україну скоро накриє циклон Gabriel. Часом дощ за лічені хвилини може переходити у сильну зливу із шквалом.

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Українців закликали бути обережними на вулиці/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 8 липня

Як вплине на погоду циклон Gabriel, який накриє нашу державу

Яка небезпека чекає на українців

Погода в Україні у вівторок, 8 липня, відзначиться продовженням сильної спеки. Температура повітря упродовж дня становитиме +30…+33 градуси, а на півдні та у центрі місцями навіть буде +34…+36 градусів.

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона розповіла, що переважно домінуватиме суха погода.

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Але у низці областей потрібно бути дуже обачними, адже очікуються дощі з грозами. Йдеться про західні регіони – там під впливом циклону Gabriel та атмосферних фронтів будуть йти грозові дощі.

Також дощі з грозами вдень чи ввечері дійдуть до північних областей, а також Вінниччини і Черкащини.

Україну накриє циклон Gabriel/ Facebook Діденко

У Києві 8 липня буде спекотно, очікується +31…+33 градуси.

Полегшення від спеки може принести вже ввечері у вівторок дощ з грозою, зазначила синоптикиня.

У той же час вона попередила про сильну небезпеку – зливи з грозами і шквалами подекуди можуть починатися за лічені хвилини.

"Враховуючи сильну спеку плюс температурні контрасти на висотах – часом дощ за лічені хвилини може перейти у сильну зливу із шквалом. Обережно", – наголосила вона.

Спека 9 липня послабне в західних областях України.

Погода в Україні 8 липня/ meteoprog

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, українців закликали не виходити надвір 7 липня в певні години – стала відома причина. 7 липня в Україні очікується справжня спека з температурою до +36°C, а в окремих регіонах – грози, зливи та шквали, синоптики звернулись з попередженням.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває аномальна спека – синоптик здивував прогнозом на найближчі дні. У багатьох областях України температура повітря підвищиться майже до +40 градусів.

Нагадаємо, литимуть дощі з грозами – які області накриє негода. Погода в Ужгороді буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до 36 градусів тепла.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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