Jerry Heil прийшла на червону доріжку в прозорій спідниці і зробила гучну заяву

Jerry Heil показала дуже стильний лук з прозорою спідницею на Каннському кінофестивалі.

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Jerry Heil показала новий вихід на Каннському кінофестивалі/ колаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Українська співачка Jerry Heil після участі в конкурсі Євробачення-2024 вирушила до Канн, де радує шанувальників своїми неймовірно стильними образами на різних заходах.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімки, на яких вона перебуває на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

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"Мрію наступного року тут уже стояти як музична складова прогресивної української кінознімальної команди", - підписала фото Jerry Heil.

Співачка показалася в чорному гольфі з довгими рукавами і декорованою горловиною, а також у прозорій спідниці зі стразами. Образ артистка доповнила маленькою сріблястою сумочкою і підвіскою на шиї.

Хто така Jerry Heil? Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відома як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмена" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.

Jerry Heil - останні новини по темі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пізніше поп-співачка Jerry Heil разом із Лесею Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом - за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.

Пізніше Jerry Heil випустила новий трек з модним аранжуванням під назвою "Козацькому роду". Вона заспівала про знаменитих українських козаків і окремо згадала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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