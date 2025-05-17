Швейцарія підтримала Україну перед фіналом Євробачення-2025

Стисло:
- Nemo, переможці Євробачення-2024 зі Швейцарії, підтримали Ziferblat перед фіналом
- Разом вони виконали конкурсну пісню України Bird of Pray
Главред уже розпочав текстову онлайн-трансляцію Євробачення-2025, у якому конкурсанти з України, гурт Ziferblat, виступлять під номером 7. Підтримати "зефірок" перед відповідальним виступом вирішили переможці Євробачення-2024 Nemo.
Разом із Ziferblat вони виконали пісню Bird of Pray, з якою колектив відстоюватиме честь нашої країни на міжнародній сцені. Варто зазначити, що з артистів вийшла чудова команда.
Пісня у виконанні Ziferblat і Nemo припала дуже до душі шанувальникам - солідарність артистів, їхня самовіддача та, звісно ж, музичний талант викликали в єврофанів масу позитивних емоцій, які так необхідні українцям перед складним фіналом Євробачення-2025.
Повне відео на каналі STARS UA.
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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