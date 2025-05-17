Наймасштабніший обмін полоненими 1 000 на 1 000 осіб: Буданов назвав терміни

Київ готується до обміну полоненими з Москвою.

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Сподіваюся, обмін полоненими з Росією відбудеться наступного тижня - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Україна і Росія можуть провести обмін полоненими 1 000 на 1 000 осіб уже наступного тижня. Київ забере тих, кого зможе. Особливих проблем для проведення обміну немає. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він висловив сподівання, що обмін вдасться провести вже наступного тижня.

"Сподіваюся, це станеться наступного тижня... Що стосується списків - ви ж розумієте, буде обмін: кого зможемо забрати, тих і будемо забирати. І так само віддавати", - прокоментував Буданов. відео дня

Також Кирило Буданов підкреслив, що "не бачить особливих проблем" для проведення обміну.

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Як повідомляв Главред, 16 травня відбулися перемовини України і Росії за посередництва Туреччини. Київ і Москва домовилися провести масштабний обмін полоненими.

"Зараз Україна працює над деталями процесу цього обміну. Це відбудеться найближчим часом. Ми вже знаємо дату, але не будемо її говорити", - розповів глава української делегації, міністр оборони Рустем Умеров.

У Кремлі підтвердили, що сторони працюють над обміном полоненими. Таку заяву зробив представник глави РФ Дмитро Пєсков. Москва має передати Києву 1 000 українців, а Київ Москві - 1 000 її людей.

Журналісти CNN пишуть, що ідею з обміном запропонувала Туреччина. У певний момент перемовини української та російської делегацій зайшли в глухий кут. Анкара виступила з ініціативою повернення полонених і сторони її підтримали.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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