Ціна різко впала на 20%: в Україні подешевшав сезонний овоч

Тепер один із популярних овочів більш доступний для українців.

https://glavred.net/economics/cena-rezko-upala-na-20-v-ukraine-podeshevel-sezonnyy-ovoshch-10665491.html Посилання скопійоване

Популярний в Україні овоч знизився у ціні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Ціни на тепличні помідори зменшуються

Цьогоріч помідори все ще дорожчі, ніж рік тому

В Україні знижуються ціни на місцеві тепличні помідори через низький попит. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на сьогодні, 17 травня, помідори з тепличних комбінатів надходять у продаж за ціною 65-80 гривень за кілограм, що дорівнює приблизно 1,57-1,93 доларам.

відео дня

Ціни на помідори варіюються у залежності від сорту та обсягів партії продукції, які пропонуються на ринку в середньому на 20% дешевше, ніж минулого тижня.

При цьому ціни на помідори в Україні на 23% вищі, ніж у травні 2024 року. Однак не виключено, що вартість тепличних овочів зменшуватиметься і надалі за рахунок збереження поточних темпів збуту.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на ранню білокачанну капусту. Капуста врожаю 2025 року пропонується до продажу в межах 30-40 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що ціни на рибу в Україні поповзли вгору. Мова йде зокрема про короп, який ще у квітні в середньому коштував 149,30 гривень за кілограм, а зараз - 168,05 гривень.

Напередодні стало відомо, що в Україні продовжують зростати роздрібні ціни на олію. Ще на початку року пляшка соняшникової олії об’ємом 850 мілілітрів коштувала у середньому 67 гривень, а у травні ціна зросла до 76,7 гривні.

Читайте також:

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред