Ціна різко впала на 20%: в Україні подешевшав сезонний овоч

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- Ціни на тепличні помідори зменшуються
- Цьогоріч помідори все ще дорожчі, ніж рік тому
В Україні знижуються ціни на місцеві тепличні помідори через низький попит. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Станом на сьогодні, 17 травня, помідори з тепличних комбінатів надходять у продаж за ціною 65-80 гривень за кілограм, що дорівнює приблизно 1,57-1,93 доларам.
Ціни на помідори варіюються у залежності від сорту та обсягів партії продукції, які пропонуються на ринку в середньому на 20% дешевше, ніж минулого тижня.
При цьому ціни на помідори в Україні на 23% вищі, ніж у травні 2024 року. Однак не виключено, що вартість тепличних овочів зменшуватиметься і надалі за рахунок збереження поточних темпів збуту.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на ранню білокачанну капусту. Капуста врожаю 2025 року пропонується до продажу в межах 30-40 грн/кг.
Раніше повідомлялося, що ціни на рибу в Україні поповзли вгору. Мова йде зокрема про короп, який ще у квітні в середньому коштував 149,30 гривень за кілограм, а зараз - 168,05 гривень.
Напередодні стало відомо, що в Україні продовжують зростати роздрібні ціни на олію. Ще на початку року пляшка соняшникової олії об’ємом 850 мілілітрів коштувала у середньому 67 гривень, а у травні ціна зросла до 76,7 гривні.
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